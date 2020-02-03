2020新北燈會周五登場 高規格防疫不懈怠

2020新北燈會將在本月7日周五點燈，其中「新北十景」主燈已完成試燈；另，因應武漢肺炎，燈會防疫工作也採高規格應變措施，讓民眾能安心賞燈。

今年邁入第3屆的新北燈會，將於2月7日至3月1日，在新北大都會公園舉辦，並以「家金鼠喜」為主軸，打造5大特色，目前已完成70%組裝。

這次「新北十景」主燈是由國寶級燈藝家林健兒打造高10公尺、360度全視角設計，以新北知名景點烘爐地土地公、茶壺山、烏來瀑布為主視覺。

並搭配平溪天燈、淡海輕軌、野柳女王頭、淡水漁人碼頭情人橋、碧潭吊橋、富貴角燈塔、萬里蟹等新北意象。

晚間6時至10時整點，還有主燈燈光秀。除了主燈外，還有2020顆由民眾參與的彩繪燈廊，及「老鼠娶親」隊伍。

另外，2月5日還有日本職人為新北市專屬打造的「鎌倉五郎」青森睡魔造型花燈搶先登場。

新北市民政局長柯慶忠表示，燈會正值武漢肺炎期間，為加強防疫，燈會園區每天會進行全面消毒與清潔，並設置20個防疫點提供消毒、防疫宣導等服務。

全體工作人員配戴口罩外，也安排穿背心工作人員隨身配備消毒設備巡迴防疫。透過定點與行動式防疫措施，全力防疫。

燈會美食區和手作體驗區也配置乾洗手、消毒液等設備，美食區人員也會加戴衛生手套，並落實每日量體溫、記錄追蹤等自主管理措施。