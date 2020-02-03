親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機周內啟動

綠營總召交接 侯友宜：新北只有「市民黨」

2020-02-03 14:07聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北市議會民進黨團今舉辦總召集人、暨幹部交接典禮，新任總召集人為市議員林銘仁，林銘仁說，將以「市民優先、理性監督」作為努力方向，也盼近期武漢肺炎疫情，市府在開學防疫、平溪天燈、萬金石等大型活動，也需注重防疫。

交接典禮包括立法院長游錫堃、新北市長侯友宜等人都到場祝賀，除了黨團總召集人交接外，還有新任副總召集人為市議員黃俊哲、新任幹事長為市議員林裔綺、新任書記長為市議員張志豪。

林銘仁說，感謝卸任的總召集人何博文帶領，用心問政替市民朋友的權益把關，不論市政監督或是爭取相關社會福利，民進黨團都能有所堅持，未來監督更強而有力。

林銘仁表示，目前防疫工作是市政首要任務，世界衛生組織宣佈武漢肺炎列為國際公共衛生緊急事件，防疫不是中央或地方單方面工作，病毒沒有顏色、防疫不分你我，新北應主動稽查防疫物資、品管監控，並落實追蹤最新疫情。

侯友宜說，作戰沒有分中央、地方武漢肺炎來襲，地方看到問題反映給中央，中央面對問題解決問題，中央下達命令他一定貫徹到底，新北沒有在野黨，大家都是執政黨，只有為市民做事的市民黨，做出成績是所有人的責任。

游錫堃說，新北是他第二故鄉，過去參選市長雖未當選也獲得支持，新任的召集人林銘仁勤走基層，服務認真是稱職的民意代表，希望未來在林銘仁領導下，黨團服務更扎實。

新北市議會民進黨團今舉辦總召集人、暨幹部交接典禮，何博文（左）卸任後交接給林銘仁...
新北市議會民進黨團今舉辦總召集人、暨幹部交接典禮，何博文（左）卸任後交接給林銘仁。記者王敏旭／攝影
分享
新北市長侯友宜（左）說，新北沒有在野黨，大家都是執政黨，只有為市民做事的市民黨，...
新北市長侯友宜（左）說，新北沒有在野黨，大家都是執政黨，只有為市民做事的市民黨，做出成績是所有人的責任。記者王敏旭／攝影
分享

武漢肺炎侯友宜

延伸閱讀

中央未停私幼 侯友宜：怪怪的

批口罩配送 侯友宜：沒有公開透明

影／侯友宜也買不到口罩？ 郭國文批作秀製造恐...

侯友宜建議用健保卡領口罩 經濟部：建議不錯會...

相關新聞

武漢肺炎延燒 行天宮要求入內參拜一定要「戴口罩」

2020-02-03 12:00

「台北捷運Go」App疏失 手機查詢卡卡

2020-02-03 00:04

北捷板橋等3大站上下班尖峰爆量 環狀線分流

2020-02-03 00:00

環狀線通車搶搭 2天10萬人次

2020-02-02 23:57

里長大小聲／汐止區文化里 康誥坑溪整治 余寶聰提新方案

2020-02-02 23:44

大柑園農業區鬆綁 可多元利用

2020-02-02 23:43

她藏「茶葉DNA」 推女製茶師育才

2020-02-02 23:42

里長大小聲／周暉泰 盼加快解決臭水溝問題

2020-02-02 23:40

北市忠孝東、基隆路口 擬實施行人綠燈早開

2020-02-02 23:27

管制競選廣告？ 北市周四開公聽會

2020-02-02 23:23

拒議員協調 北市違建處理委員會10日上路

2020-02-02 23:21

口罩難買 侯友宜：安親班不得限制兒童未戴口罩不能上課

2020-02-02 16:54

內湖梘頭福德祠慶百年 夜弄土地公8日登場

2020-02-02 12:43

新北高灘地首波花海 搭捷運欣賞波斯菊盛開壯景

2020-02-02 12:14

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

超心痛！阿里山咖啡樹受寒流影響 一夜變冰棒

2020-02-02 18:10

基隆「測速王」換人當 警方：別把台62線當高速公路開

2020-02-03 07:11

不受疫情影響 今年鹽水蜂炮如期登場人潮恐更多

2020-02-02 19:46

社區藥局口罩酒精耳溫槍都缺貨 業者：沒東西賣像話嗎

2020-02-02 23:31

環狀線通車搶搭 2天10萬人次

2020-02-02 23:57

西港慶安宮「落廟」會議 祈求武漢肺炎遠離台灣

2020-02-02 21:55

北捷板橋等3大站上下班尖峰爆量 環狀線分流

2020-02-03 00:00

口罩難買 侯友宜：安親班不得限制兒童未戴口罩不能上課

2020-02-02 16:54

台灣燈會 台日聯手打造15公尺藝術燈組「觀山入林」

2020-02-03 07:37

這個廚師怕熱又愛進廚房 不能吃海水產又愛分享食譜

2020-02-03 07:00

紫南宮鼠年錢母夯到缺貨 3月兌換活動緊急喊卡

2020-02-03 07:32

往來虎尾與西螺重要橋梁 「吳厝橋」拓寬改建完工啟用

2020-02-03 11:43

高鐵延伸宜蘭 林姿妙：去年新年希望今年更有希望

2020-02-02 15:16

台灣學校延後開學與放暑假 宜蘭童玩節考慮延後開幕

2020-02-02 18:27

花現雙北！ 北市樂活夜櫻祭 新北高灘地花海

2020-02-03 00:12

單身也能拍婚紗 閨蜜婚紗照正夯

2020-02-03 08:21

武漢肺炎延燒 行天宮要求入內參拜一定要「戴口罩」

2020-02-03 12:00

南鯤鯓代天府祈安禮斗法會 祈求武漢肺炎遠離

2020-02-02 16:29

武漢肺炎延燒口罩短缺 嘉義市成立醫事平台因應

2020-02-02 19:09

影／傳承百年古香路 東山迎佛祖回駕廟會啟程

2020-02-03 08:15

韓國瑜小內閣 林麗蟬任有給職顧問

2020-02-02 23:14

佛光山為武漢肺炎疫情祈福 2月23日舉辦法會

2020-02-02 20:49

不畏疫情 台南2燈節2天破15萬人

2020-02-02 23:47

「雙老」衝擊全台20萬憨兒家庭 天鵝堡化身避風港

2020-02-02 15:31

多虧南迴改 大武獲夯點「9420」

2020-02-02 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top