綠營總召交接 侯友宜：新北只有「市民黨」

新北市議會民進黨團今舉辦總召集人、暨幹部交接典禮，新任總召集人為市議員林銘仁，林銘仁說，將以「市民優先、理性監督」作為努力方向，也盼近期武漢肺炎疫情，市府在開學防疫、平溪天燈、萬金石等大型活動，也需注重防疫。

交接典禮包括立法院長游錫堃、新北市長侯友宜等人都到場祝賀，除了黨團總召集人交接外，還有新任副總召集人為市議員黃俊哲、新任幹事長為市議員林裔綺、新任書記長為市議員張志豪。

林銘仁說，感謝卸任的總召集人何博文帶領，用心問政替市民朋友的權益把關，不論市政監督或是爭取相關社會福利，民進黨團都能有所堅持，未來監督更強而有力。

林銘仁表示，目前防疫工作是市政首要任務，世界衛生組織宣佈武漢肺炎列為國際公共衛生緊急事件，防疫不是中央或地方單方面工作，病毒沒有顏色、防疫不分你我，新北應主動稽查防疫物資、品管監控，並落實追蹤最新疫情。

侯友宜說，作戰沒有分中央、地方武漢肺炎來襲，地方看到問題反映給中央，中央面對問題解決問題，中央下達命令他一定貫徹到底，新北沒有在野黨，大家都是執政黨，只有為市民做事的市民黨，做出成績是所有人的責任。