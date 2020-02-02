烏來泡湯賞夜櫻 覽勝大橋光雕照亮夜空

氣溫仍低，新北市烏來適合泡湯，櫻花已盛開，沿途花園新城可以賞櫻。若夜間前往，不但避開車潮還可賞夜櫻，並在新的烏來覽勝大橋光雕打卡，在玻璃橋面注視湍急河水測試膽量。

烏來溫泉一直都是許多泡湯愛好者的選擇之一，連續幾日低溫，前往泡湯遊客駱繹不絕，1日晚間的烏來老街遊客不少，有些是全家前往泡湯後，品嚐原住民美食。

在烏來老街有泰雅民族博物館，若白天造訪可欣賞特有的泰雅族木琴樂器，清脆的敲擊響音搭配特殊的旋律。

市府原住民行政局表示，泰雅編織織紋圖形中，菱形紋代表「祖靈的眼睛─指祖靈的關心與叮嚀」，多色交錯的平行線代表泰雅族人靈魂歸宿的「彩虹橋」、鋸齒線代表「泰雅族引以維生的山岳」。充滿幾何的美感，搭配不同的顏色可創造出更多美麗的語句。

在新建的覽勝大橋護堤，就可發現泰雅的圖騰彩繪，如果夜間前往，漫步烏來老街盡頭可望見五彩光雕的大橋，鏤空鐵製的覽勝大橋名稱，襯托背後橋體融合泰雅的菱形鋼梁。

覽勝大橋透過夜間投射的燈光，照亮烏來夜空繽紛絢麗，陪伴天空高掛彎彎月亮，讓烏來的夜晚更亮眼。

市府工務局規劃設計時，在河岸兩端橋面上各規劃透明玻璃景觀平台，讓民眾可俯瞰腳下9公尺深的南勢溪，踩在玻璃上看著滾滾溪水，需要一定的膽量。

烏來距離市區只要大約1小時車程就可抵達，是北台灣最佳賞櫻景點之一。從覽勝橋越過南勢溪，可循著溫泉街前往烏來瀑布，繞從環山路回程可以眺望烏來夜景，無論是烏來勇士廣場櫻花公園，或往新店的花園新城，周邊的櫻花盛開，欣賞夜櫻有不同風情。

若白天賞櫻，烏來區公所推薦景點為福山卡拉莫基產業道路、福山馬岸產業道路、信賢120巷櫻花巷、烏來西羅岸路等，體驗台北最近的後花園美景。