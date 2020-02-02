口罩難買 侯友宜：安親班不得限制兒童未戴口罩不能上課

侯友宜說，安親班不得限制兒童未戴口罩不能上課。記者林昭彰／攝影 分享 facebook 全國各地很難買到口罩造成民怨四起，新北市長侯友宜下午指出，昨天他遇到1名家長買不到兒童口罩，結果安親班說沒戴口罩就不能上課，他馬上告訴家長，目前沒有這項規定。

侯友宜說，只要做好環境衛生消毒，以及自我健康管理，萬一發燒生病就在家休息，善用消毒酒精、額溫槍，進入公共場所做好掌控，相信這樣子就不會有多大問題，請所有民眾跟業者要體察，現在是防疫高峰期，大家都要做好自我管理。

而且教育體系內，不管安親班、學校，都要做好安全準備，基本配備準備好，只有從自我環境、健康管控做起，才是最基本的觀念。還是提醒大家，出入人多地方，以及密閉空間，都要勤洗手、多量體溫，生病就在家休息，才是最好的方式。

侯友宜是在視察消防局的武漢肺炎患者防疫運送演練後，做出以上說明，同時還被媒體問到，傳說坊間有人哄抬口罩、酒精、額溫槍價格，新北市是否發動稽查？

他說，市政府從過年前開始視察口罩生產之外，也視察物流中心，得知酒精、額溫槍現在完全缺貨，過年期間已經要求副秘書長帶領各局處長全面查察，絕不允許哄抬物價，並嚴格要求衛生局、經發局全面出動，調查哄抬物價、囤貨的可能性，如果抓到絕對依法究辦，大家要共體時艱度過難關。