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內湖梘頭福德祠慶百年 夜弄土地公8日登場

2020-02-02 12:43聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市內湖區梘頭福德祠每年一度的元宵節遶境活動「夜弄土地公」，將在2月8日（周六）下午5時登場，「乞龜還願」今天（2日）起也正式開放乞龜；今年為慶祝建廟百年，梘頭福德祠也舉辦「內湖老街景舊照文史展覽」等一系列活動，如今內湖路二段周邊已高掛1200盞燈籠，還有土地公、金錢鼠等花燈，2月7、8日廟方也準備2000台斤平安湯圓給民眾品嘗。

梘頭福德祠1月18日起於「內湖老街燈區」點燈後，為慶祝建廟一百周年展開一系列活動，包含2月3到6日與內湖區公所合辦的「懷舊市集-民俗技藝×街頭藝人」，晚上7點到9點於福德祠對面騎樓空間舉辦，其他還有「內湖老街景舊照文史展覽」、「手作平安龜」、「懷舊夜犇土地公」、「乞龜還願」、「內湖區福德正神會香幡桃會」、「享用平安圓」及「福德正神遶境祈福」。

梘頭福德祠管委會表示，過去地方每戶人家輪流當爐主時的信物是「交香牌」，其中一張牌寫有大正九年九月，換算約為民國九年，成為證明建廟百年的證明。

管委會表示，懷舊市集設有畫糖、捏麵人、糖葫蘆、龍鬚糖及棉花糖等民俗攤位，民眾參加現場闖關遊戲成功者就能獲得民俗攤位小點心1分，數量有限送完為止；而整點時間則有變臉、魔術、水晶球及雜技等街頭藝人表演，並持續播放內湖文史電影，區公所也結合新移民指甲彩繪團隊，現場免費提供指甲彩繪服務。

梘頭福德祠管委會主委陳尤雪說，歷史悠久的梘頭福德祠多年來香火鼎盛，供奉的福德正神神恩廣被，「夜弄土地公」每年元宵節都會吸引許多民眾圍觀、商家共襄盛舉，市區炮聲隆隆、火光飛天，是地方傳統特色民俗

陳尤雪表示，福德正神神轎遶境時，商家燃放長串鞭炮感謝土地公，鞭炮愈多代表來年生意愈興隆，一旁的居民則爭相掃炮屑，因為炮屑象徵著財富，掃回來得越多，財運就愈亨通。

梘頭福德祠廟埕供桌現已放滿平安龜，今天除開放乞龜外，還舉辦手作平安龜活動，地方議員李建昌、游淑慧及新科立委高嘉瑜等人也都到場參加。

北市內湖區梘頭福德祠每年一度的元宵節遶境活動「夜弄土地公」，將在2月8日（周六）...
北市內湖區梘頭福德祠每年一度的元宵節遶境活動「夜弄土地公」，將在2月8日（周六）下午5時登場，「乞龜還願」今天（2日）起也正式開放乞龜，並舉辦「手作平安龜」等百年慶活動。記者翁浩然／攝影
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北市內湖區梘頭福德祠每年一度的元宵節遶境活動「夜弄土地公」，將在2月8日（周六）...
北市內湖區梘頭福德祠每年一度的元宵節遶境活動「夜弄土地公」，將在2月8日（周六）下午5時登場，「乞龜還願」今天（2日）起也正式開放乞龜，並舉辦「手作平安龜」等百年慶活動。記者翁浩然／攝影
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北市內湖區梘頭福德祠每年一度的元宵節遶境活動「夜弄土地公」，將在2月8日（周六）...
北市內湖區梘頭福德祠每年一度的元宵節遶境活動「夜弄土地公」，將在2月8日（周六）下午5時登場，今年為慶祝建廟百年有一系列活動，如今福德祠周邊已高掛1200盞燈籠，今年還多了金鼠等花燈。記者翁浩然／攝影
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北市內湖區梘頭福德祠每年一度的元宵節遶境活動「夜弄土地公」，將在2月8日（周六）...
北市內湖區梘頭福德祠每年一度的元宵節遶境活動「夜弄土地公」，將在2月8日（周六）下午5時登場，今年為慶祝建廟百年有一系列活動，如今福德祠周邊已高掛1200盞燈籠，今年還多了金鼠等花燈。記者翁浩然／攝影
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北市內湖區梘頭福德祠每年一度的元宵節遶境活動「夜弄土地公」，將在2月8日（周六）...
北市內湖區梘頭福德祠每年一度的元宵節遶境活動「夜弄土地公」，將在2月8日（周六）下午5時登場，今年為慶祝建廟百年有一系列活動，如今福德祠周邊已高掛1200盞燈籠，今年還多了金鼠等花燈。記者翁浩然／攝影
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北市內湖區梘頭福德祠每年一度的元宵節遶境活動「夜弄土地公」，將在2月8日（周六）...
北市內湖區梘頭福德祠每年一度的元宵節遶境活動「夜弄土地公」，將在2月8日（周六）下午5時登場，「乞龜還願」今天（2日）起也正式開放乞龜，並舉辦「手作平安龜」等百年慶活動。記者翁浩然／攝影
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