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購買口罩人潮湧現 買口罩像買樂透！排了還不一定有

2020-02-02 00:06聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

武漢肺炎疫情延燒，口罩需求爆增，因應昨日中央實施口罩「統一徵購」政策，今日凌晨各超商、藥品店及連鎖藥妝店口罩相繼進貨，新北市各地今日上午也引來不少民眾前來排隊搶購，掀起新一波「口罩之亂」。

記者今日上午直擊新北市多家超商，許多店家一早口罩就已經售完，且在店門口或是收銀台前貼出「已售完」等公告。就算店家已貼出公告，仍有許多民眾前來詢問。

超商店員表示，由於值班時間不同，因此不清楚口罩的實際數量有多少，讓許多排隊購買的民眾排到一半口罩就已賣完。甚至還有民眾看見貨車在超商前卸貨，就馬上跑來詢問是否有賣口罩。

民眾將排隊人潮拍照PO網，網友也紛紛在底下留言表示，「口罩，咻一下就沒有了！」、「政府超商爽爽賺」、「只是來買一杯飲料要結帳，就被困在排隊人潮」、「痴痴的等」。

對於口罩一人只能限購三個的規定，引起不少網友論戰，有網友認為大家排隊一次就好，不要像有些人買了出來又繼續排隊，看了感受真的很不舒服，對於此現象網友留言「排完這間又去下一家」、「可以讓人，買了又買，買了又買嗎？」也有人反駁說「說不定人家家裡有超過三個人。」、「如果一家有三口，那買一次就用完了」。

許多店家一早口罩就已經售完，且在店門口或是收銀台前貼出「已售完」等公告。記者陳弘...
許多店家一早口罩就已經售完，且在店門口或是收銀台前貼出「已售完」等公告。記者陳弘逸／攝影
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民眾將排隊人潮拍照PO網，引起網友熱議。圖／翻攝自臉書
民眾將排隊人潮拍照PO網，引起網友熱議。圖／翻攝自臉書
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