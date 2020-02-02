購買口罩人潮湧現 買口罩像買樂透！排了還不一定有

武漢肺炎疫情延燒，口罩需求爆增，因應昨日中央實施口罩「統一徵購」政策，今日凌晨各超商、藥品店及連鎖藥妝店口罩相繼進貨，新北市各地今日上午也引來不少民眾前來排隊搶購，掀起新一波「口罩之亂」。

記者今日上午直擊新北市多家超商，許多店家一早口罩就已經售完，且在店門口或是收銀台前貼出「已售完」等公告。就算店家已貼出公告，仍有許多民眾前來詢問。

超商店員表示，由於值班時間不同，因此不清楚口罩的實際數量有多少，讓許多排隊購買的民眾排到一半口罩就已賣完。甚至還有民眾看見貨車在超商前卸貨，就馬上跑來詢問是否有賣口罩。

民眾將排隊人潮拍照PO網，網友也紛紛在底下留言表示，「口罩，咻一下就沒有了！」、「政府超商爽爽賺」、「只是來買一杯飲料要結帳，就被困在排隊人潮」、「痴痴的等」。