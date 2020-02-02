美食新天地／板橋蔡家津贊碗粿 口味多元

點一碗碗粿配上素當歸湯或豬血湯，就可以滿足五臟廟。 記者江婉儀／攝影 分享 facebook 新北市板橋區黃石市場內的蔡家津贊碗粿擺攤十多年，是附近居民或市場買菜民眾常吃的美食，除了招牌碗粿、冠軍碗粿，也推出素碗粿跟黑糖桂圓口味，種類多元，不想吃碗粿也可選擇肉粽，搭配豬血湯或素當歸湯，就可滿足五臟廟。

蔡家津贊碗粿曾獲得2018年行政院農委會農糧署舉辦的「最強碗粿爭霸賽總冠軍」，雖是隱身在市場的小攤位，但鄰近府中捷運站，步行約5分鐘就可抵達，店面門口掛起總冠軍的紅布條非常顯眼，不會難找。 蔡家津贊碗粿雖然藏身在市場巷弄，但門口掛著得獎紅布條，非常顯眼不難找。 記者江婉儀／攝影 分享 facebook

店裡知名的冠軍碗粿裡有絞肉、滷蛋、芋頭、香菇、鳥蛋，吃起來Q嫩、容易入口，配料雖不多，但碗粿主打古早味純樸風，咀嚼久了米漿香味充斥在口鼻腔，加上老闆特製鹹中帶甜的蒜蓉醬油膏，搭配香氣十足的油蔥，非常對味。

碗粿本身的味道較清淡，如果喜歡吃重口味，可以再加上蒜泥跟辣椒醬，增添蒜香跟辣香，讓口味更豐富，不少人還會搭配豬血湯或素當歸湯。 冠軍碗粿裡面有絞肉、滷蛋、芋頭、香菇、鳥蛋，碗粿吃起來Q嫩、容易入口。 記者江婉儀／攝影 分享 facebook

如果是素食者，也可以選擇素碗粿、黑糖桂圓碗粿，不論是鹹的、甜的都不錯；店內還有黑毛豬肉粽，也是不少客人碗粿之外的好選擇。

另外，也可以選擇素當歸湯配上麵線或冬粉，在寒冷天氣中可說是最棒的享受，素當歸湯裡有滿滿的豆皮，每塊都吸飽湯汁非常入味，湯頭喝起來不死鹹，還帶著甘甜。不過老闆提醒當歸湯使用全中藥熬煮，孕婦不宜食用。

店名：蔡家津贊碗粿

電話：（02）29655371

地址：新北市板橋區文昌街1-1號

營業時間：10:00-23:00