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日本武漢肺炎確診增至20例！成為中國境外疫情最嚴重國家

影／平溪天燈如期施放 侯友宜：防疫上下一心不要口水

2020-02-01 20:23攝影中心 記者余承翰／新北即時報導

平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，許多民眾主動戴上口罩防疫，新北市長侯友宜到場施放20呎鼠年主燈，並寫下「做伙防疫，平安鼠喜」心願，與大家一同為台灣祈福。侯友宜表示，防疫大家一起上下一心，不要抱怨、不要口水，更不要對立和衝突，就能平安度關難關。

平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，包含20呎鼠年...
平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，包含20呎鼠年主燈在內，共施放8波100盞天燈，一同為台灣祈福。記者余承翰／攝影
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平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，包含20呎鼠年...
平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，包含20呎鼠年主燈在內，共施放8波100盞天燈，一同為台灣祈福。記者余承翰／攝影
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平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，許多民眾主動戴...
平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，許多民眾主動戴上口罩防疫，在天燈上寫下心願，為自己與台灣祈福。記者余承翰／攝影
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平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，新北市長侯友宜...
平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，新北市長侯友宜到場施放20呎鼠年主燈，並寫下「做伙防疫，平安鼠喜」心願，與大家一同為台灣祈福。記者余承翰／攝影
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平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，許多民眾主動戴...
平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，許多民眾主動戴上口罩防疫，在天燈上寫下心願，為自己與台灣祈福。記者余承翰／攝影
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平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，包含20呎鼠年...
平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，包含20呎鼠年主燈在內，共施放8波100盞天燈，一同為台灣祈福。記者余承翰／攝影
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平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，許多民眾主動戴...
平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，許多民眾主動戴上口罩防疫，在天燈上寫下心願，為自己與台灣祈福。記者余承翰／攝影
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平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，包含20呎鼠年...
平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，包含20呎鼠年主燈在內，共施放8波100盞天燈，一同為台灣祈福。記者余承翰／攝影
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平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，包含20呎鼠年...
平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，包含20呎鼠年主燈在內，共施放8波100盞天燈，一同為台灣祈福。記者余承翰／攝影
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平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，新北市長侯友宜...
平溪天燈節第一波活動未受武漢肺炎疫情影響，今晚如期在平溪國中舉行，新北市長侯友宜（左三）到場施放20呎鼠年主燈，並寫下「做伙防疫，平安鼠喜」心願，與大家一同為台灣祈福。記者余承翰／攝影
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侯友宜平溪

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