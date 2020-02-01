影／點亮鼠年主燈照夜空 侯友宜：防疫不要口水、對立

新北市平溪天燈節今晚6點在平溪國中登場，現場湧入大批民眾，受到武漢疫情影響，民眾幾乎都戴上口罩，今天共施放8波段800盞天燈照亮平溪夜空，市長侯友宜到場施放20呎鼠年主燈，他寫下「做伙防疫，平安鼠喜」心願。侯友宜說，防疫大家一起上下一心，不要抱怨、不要口水，更不要對立和衝突，就能平安度關難關。

今天共有8波施放天燈，所有民眾不管大小人孩都戴上防疫口罩，很多人寫下和疫情有關心願，「對抗武漢肺炎成功」、「轉危為安」、「我要買到很多口罩」、「抗疫成功」、「武漢肺炎快點走」等。一名來自台北的林小姐說，「希望疫情趕快走，戴口罩很難吸吸，這是我今年最大的願望」。

侯友宜說，現在值防疫作戰期間，所以他寫下「做伙防疫，平安鼠喜」，大家一起上下一心，不要抱怨、不要口水，更不要對立和衝突，同心同力，做伙防疫，平安度過難關，他的鼠是用畫的，寫了兩個H，就是侯友宜和大家拚好日子，米老鼠就是代表鼠年，大家一起加強防疫。

被問到今天北台8縣市首長因為防疫取消共同點燈，會不會覺得可惜？侯友宜表示，不會啦，因為大家都忙著防疫，防疫期間還是以工作為主，但是各縣市活動還是有在辦，只要做好萬全的準備就好。

侯友宜致詞指出，今年春節期間全民防疫，平溪天燈在武漢肺炎的威脅下繼續舉辦，但是一定做好充分的準備，在空曠地區不一定要戴口罩，一切生活要如常，只要做好自我的健康管理，做好萬全的準備，活動可以平平安安、順順利利，今天天氣很冷，看到滿滿的民眾，讓他很感動，創造每年的希望平溪放天燈。

侯友宜表示，放天燈就有希望，今晚，讓我們一起許下願望，「一起點亮，就有希望」，不只是希望疫情趕快過去，希望新北的市政可以做的更好，希望新北民眾可以過得更好，更希望，台灣越來越團結，讓台灣越來越好，要讓我們的下一代，一定要比這一代過的更好，也更有希望，這是我們的責任。

今年主燈高20呎，相當於超過2層樓高，今天總共施放8波段各100盞天燈，除了其中一波段為新北市長施放的20呎鼠年主燈外，其他每波段都有8呎主燈，伴隨著其他4呎天燈每波100盞一起集體施放。