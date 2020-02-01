影／平溪天燈20呎鼠主燈亮相 天燈國寶胡民樹父女協力

平溪天燈節今晚登場，將施放8波段共800盞天燈照亮夜空，市長侯友宜將到場施放主燈。今年主燈為20呎鼠年主燈，造型為拿著元寶的錢鼠，今天下午4點亮相，這次主燈是由有「天燈國寶」之稱的胡民樹製作，今年還有女兒加入協助，幫忙天燈上色，穿上可愛的錢鼠外衣。

今年主燈高20呎，相當於超過2層樓高，今天總共施放8波段各100盞天燈，除了其中一波段為新北市長施放的20呎鼠年主燈外，其他每波段都有8呎主燈，伴隨著其他4呎天燈每波100盞一起集體施放。

今年主燈由在平溪有「天燈國寶」之稱的胡民樹製作，他做天燈已有50多年，並擁有許多造型天燈專利，每年新北政府舉辦平溪天燈節主燈，都由胡民樹製作。今天下午4時，主燈完成最後檢查正式充氣亮相，吸引不少民眾搶先爭睹，小朋友看了都說好可愛。

胡民樹說，今年是鼠年，因此做一個錢鼠的造型，穿上黃色的衣服、手拿著元寶的造型，他是一塊塊拼出來的，大約用了7個晚上才完成，因為有凸出來的部分如手、鼻、頭等，是比較困難的部分。今年是類似葫蘆狀的外觀，今年一定比較好飛，改善去年豬主燈不太飛得起來情況，而且這次由女兒協助，一起協助完成。

胡民樹表示，女兒胡依凡從小就看著他做天燈，可以說是耳濡目染，從小就認識天燈的製作了，這次也幫忙很多。