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為拍美照卻折斷櫻花 里長：希望大家對櫻花溫柔一點

2020-02-01 16:59聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

現在各地櫻花正盛開，汐止康誥坑溪也是許多人慕名賞櫻地點，但近日有民眾發現，有些人為了拍美照，會刻意拉扯樹枝與櫻花自拍，民眾認為，為了美照卻損壞公物，非常沒有公德心，文化里長余寶聰表示，康誥坑溪的櫻花可以很近距離欣賞拍照，不像其他地方的櫻花距離很遠，希望大家可以對櫻花溫柔一點，不要太粗魯。

汐止康誥坑溪的櫻花品種有吉野櫻、山櫻花，溪邊步道全長約1公里，約有200株櫻花，近日有民眾到臉書社團「汐止集團」貼文感嘆，有人為了拍下跟櫻花的合照，居然拉扯櫻花樹枝靠近臉頰，再拿手機拍照，還將櫻花樹枝扯斷，直呼「非常沒有公德心」。

記者今天前往康誥坑溪查看，因天氣晴朗，前來賞花民眾非常多，但多數民眾都只拿手機靠近櫻花，或者用自拍棒輔助拍照，少數2、3人將臉靠近櫻花，用手輕扶樹枝，避免被風吹走。

文化里長余寶聰表示，這邊的櫻花都是他親自修剪、照顧，1年施肥2至3次，區公所要來幫忙修剪，也只請公所協處清除雜草，其他都是自己來或是志工幫忙，康誥坑溪的櫻花正盛開，他每天只要有時間就會來看。

余寶聰說，之前也有碰到遊客跟他說有人為了拍照折斷櫻花，志工前往查看時，人已經走掉了，所以也不清楚是誰，那位遊客還跟他說，自己也只是勸導對方要愛護櫻花，卻被嗆說要到警察局告他。

余寶聰提醒，有些櫻花樹因為有病蟲害，雖然外表看起來沒問題，但樹枝裡面可能已被蛀掉，這邊的櫻花都在步道旁邊，已經可以很近距離拍攝，甚至可以觸摸到，希望民眾在拍照的時候，要溫柔對待櫻花。

當地志工表示，他們固定時間都會來掃地維護環境，自己沒有看到有民眾為了拍照而折斷樹枝，但這裡是屬於汐止區公所的地，民眾來賞花的時候，還是不要亂摘花比較好。

新北市景觀處呼籲，民眾不要為了拍照美觀，隨意拉扯花枝造成樹木損傷，或過於靠近拍照踩踏樹根，若有隨意傷害樹木的行為，也恐將觸犯樹木保護自治條例。

今天天氣晴朗，前來康誥坑溪賞花的民眾非常多。記者江婉儀／攝影
今天天氣晴朗，前來康誥坑溪賞花的民眾非常多。記者江婉儀／攝影
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多數民眾只拿著手機或使用自拍棒輔助拍攝櫻花。記者江婉儀／攝影
多數民眾只拿著手機或使用自拍棒輔助拍攝櫻花。記者江婉儀／攝影
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現在各地櫻花正盛開，汐止康誥坑溪的櫻花也是許多人慕名前去的地點。記者江婉儀／攝影
現在各地櫻花正盛開，汐止康誥坑溪的櫻花也是許多人慕名前去的地點。記者江婉儀／攝影
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現在各地櫻花正盛開，汐止康誥坑溪的櫻花也是許多人慕名前去的地點。記者江婉儀／攝影
現在各地櫻花正盛開，汐止康誥坑溪的櫻花也是許多人慕名前去的地點。記者江婉儀／攝影
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今天天氣晴朗，前來康誥坑溪賞花的民眾非常多。記者江婉儀／攝影
今天天氣晴朗，前來康誥坑溪賞花的民眾非常多。記者江婉儀／攝影
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汐止康誥坑溪的櫻花品種有吉野櫻、山櫻花，溪邊步道全長約1公里，約有200株櫻花。...
汐止康誥坑溪的櫻花品種有吉野櫻、山櫻花，溪邊步道全長約1公里，約有200株櫻花。記者江婉儀／攝影
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現場少數2、3人將臉靠近櫻花，用手輕扶樹枝，避免被風吹走。記者江婉儀／攝影
現場少數2、3人將臉靠近櫻花，用手輕扶樹枝，避免被風吹走。記者江婉儀／攝影
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櫻花汐止

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