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口罩短缺盼中央配給支持 侯友宜：共體時艱別口水

2020-02-01 16:28聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市長侯友宜今下午穿災害應變中心紅背心，率衛生局、經發局等視察電影院、百貨公司及KTV業者防疫措施；對民眾買不到口罩，侯友宜受訪時指出，口罩的量確實是需要中央在配發上，能夠多給予支持，抗疫大家共體時艱，不要口水、抱怨。另對高雄市長韓國瑜表態開設患者防疫收容所，他說，都由中央統一命令，但地方自己多增加資源，我們都不反對。

侯友宜下午視察板橋秀泰電影院及板橋星據點KTV，業者措施包含對員工量體溫、消毒及每6到8小時環境消毒，對消費者進門也有酒精噴手消毒、量體溫等措施，KTV的麥克風、座椅及歌本等也有消毒。侯友宜說，電影院幾乎人人帶口罩，每個人都要有防疫觀念、業者也負起責任才能度過難關。

對民眾哀嚎買不到口罩的問題，侯友宜表示，他剛在路上也隨機問市民，市面上成人口罩、兒童口罩有很多短缺，這都會跟中央反映，相信中央也了解、積極備戰；新北市生產口罩的工廠都已經上線、全力加班，呼籲大家不要恐慌。

侯友宜也說，新北市光公務體系一天大概就要23萬個口罩，還不包括學生、一般的市民，所以其實口罩的量確實是需要中央在配發上能夠多給予支持，他指，抗疫大家要共體時艱，沒有口水、沒有抱怨，只有同心齊力。

至於小朋友開學到底要不要戴口罩的問題，侯友宜說，離2月11日開學還有幾天，會隨疫情發展調整策略，現在自我健康管理最重要，現在民眾有防疫觀念，全力抗疫，相信能度過武漢肺炎

另對韓國瑜表態開設患者防疫收容所，侯友宜說，防疫視同作戰，地方中央都要上下一條心，中央統一一條鞭指揮下來地方一定配合，地方也主動積極找出中央看不到的盲點，提供中央，大家觀念溝通一致，「防疫不是你做你我做我的，是要團隊力量」。

不過，侯友宜也說，當然各地方也可以自己多增加一些資源，我們大家都不反對。不管是中央跟地方，大家都為市民好，若中央跟地方大家齊心齊力面對，抗疫才能夠順利。

新北市長侯友宜今下午穿災害應變中心紅背心，率衛生局、經發局等視察電影院、百貨公司...
新北市長侯友宜今下午穿災害應變中心紅背心，率衛生局、經發局等視察電影院、百貨公司及KTV業者防疫措施。記者魏翊庭／攝影
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新北市長侯友宜今下午穿災害應變中心紅背心，率衛生局、經發局等視察電影院、百貨公司...
新北市長侯友宜今下午穿災害應變中心紅背心，率衛生局、經發局等視察電影院、百貨公司及KTV業者防疫措施。記者魏翊庭／攝影
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新北市長侯友宜今下午穿災害應變中心紅背心，率衛生局、經發局等視察電影院、百貨公司及KTV業者防疫措施。記者魏翊庭／攝影
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