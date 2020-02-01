北捷常客優惠上路 回饋超過17萬旅客逾2600萬元

北捷閘門讀卡機螢幕從20日起就開始顯示搭乘次數與累積全票票價的金額，方便民眾參考、估算未來回饋金所得。記者翁浩然／攝影 分享 facebook 台北捷運常客優惠今天上路，截止下午2時已有約17萬名旅客通過刷卡閘門收到現金回饋，金額約2600多萬元。

台北捷運常客優惠開跑，今天起，第一次通過閘門時，聽到音樂加提示音，表示回饋金額已自動加值到票卡。統計自上午6時至下午2時，已有約17萬名旅客通過刷卡閘門收到現金回饋，金額約2600多萬元。

北捷提醒旅客，除了每次通過驗票閘門都會自動顯示搭乘次數及回饋金以外，也可利用車站詢問處旁的加值機，或是自動售票加值機查詢，或利用「台北捷運GO」App「我的票卡」查詢功能。