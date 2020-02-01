今晚800天燈伴20呎鼠年主燈升空 高規格防疫都戴上口罩

新北市平溪天燈節今晚在平溪國中登場，眾多熱情民眾一早就到活動會場排隊領取天燈施放券，且多自主戴口罩防寒也防疫。新北市長侯友宜將施放20呎鼠年生肖主燈，並有8波段共800盞天燈升空。針對「武漢肺炎」疫情，市府做好最高標準的預防措施，民眾說，「戴口罩也要來看天燈啦」。

今天活動現場防疫預防措施高規格，天燈活動會場的全體活動工作人員均戴上口罩。民眾活動進場前，由工作人員量測額溫。若有發燒及其他身體不適者，將立即送往醫護帳由專業的醫療人員確認後續醫護處理。天燈施放券發放處，工作人員全面向參加民眾宣導呼籲有呼吸道症狀者，請戴上口罩，勤洗手，並建議身體不適民眾返家休息。

平溪天燈節曾獲評為「一生必遊的節慶」，今天平溪會場一早就有從台中開車前來的16人大家族，不畏低溫上午7點就抵達等候領取天燈施放卷，此外，更有一名遠從法國來的交換學生說 ，當初是因台灣美麗天燈照片吸引而特別選擇來台學生交換，今天一償心願可以親自來到平溪小鎮放天燈。

今年主燈高20呎，相當於超過2層樓高，今天總共施放8波段各100盞天燈，除了其中一波段為新北市長施放的20呎最大型生肖鼠年主燈外，其他每波段都有8呎主燈，伴隨著其他4呎天燈每波100盞一起集體施放。今年的8呎主燈也邀請新北市高中職、大專院校藝術相關科系的年輕學子參與設計彩繪，以新年帶有幸福與財富的「鼠」為主題集體創作，為天燈彩繪增添更多藝術生命力。

除晚間的天燈盛大晚會外，配合交通部觀光局設定今年為脊梁山脈旅遊年，今年平溪甫入選為全台30個經典/山城小鎮之一，平溪老街、十分老街、菁桐老街、平溪車站、十分瀑步等景點，白天更湧入了比往年更多的民眾造訪漫遊，再加上今年首度在平溪車站、平溪老街石底橋及平溪區市民活動中心前廣場，推出的三座天燈節專屬藝術裝置，融合天燈、鼠年生肖、山林美景的雷射雕刻藝術裝置、平溪地標及七彩天燈版鳥居等，每座專屬裝置物也都吸引許多現場民眾瘋狂搶拍，目前展期至2月底，還沒拍照的民眾趕緊去尋找打卡分享給親朋好友吧。

另外，8日元宵節晚間5時30 分於十分廣場（新北市平溪區南山坪136號）將舉辦第二場的天燈節晚會，想體驗國際級天燈節慶的民眾，可於當日上午10時於活動現場領取免費的天燈施放券。

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