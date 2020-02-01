解決公保地問題 新北城鄉局預估約264公頃將還地於民

為解決私有公共設施保留地問題，新北市都市計畫委員會日前審議通過新店、坪林水源、三峽及澳底等4處都市計畫區，城鄉局表示，目前新北市有43處都市計畫區，預計可解編264公頃的公保地，盼能早日還地於民，透過建設公共設施提升生活環境品質。

新北市城鄉局經初步盤點，目前有46處都市計畫區，有35處都市計畫需提列變更內容，且有26處都市計畫區涉及整體開發作業。整體面狀公保地面積約295.2公頃，其中，面積最多的項目為公園用地110.5公頃及學校用地58.7公頃。

另外，「淡海新市鎮特定區計畫」、「林口特定區計畫」及「東北角風景特定區計畫」等3處屬於內政部訂定的都市計畫，由內政部辦理，不在新北專案通盤檢討範圍內。

城鄉局表示，此次公設專案通檢提出跨區公辦整體開發、劃設再發展區、恢復原分區、併毗鄰分區、維持容移機制及加速徵收等多元檢討解編方式，其中跨區整體開發部分以地主分回55%土地為通案原則，進行都市計畫方案規畫，提高地主意願及整體效益，更可解編約264.76公頃公保地還地於民。

同時，為了能加速整體檢討及保障地主權益，此次採取分區分階段、專案通檢及行政區通檢併行方式辦理，確實檢核各計畫區內各公保地樣態、現況使用情形及權屬關係。

在專案通檢部分，從107年12月迄今，已完成三重、新店、三峽、石門、澳底、坪林水源、土城、板橋、新莊及鶯歌等10處都市計畫區公展作業。其中新店、坪林水源、三峽及澳底等4處都市計畫區，經新北市都委會審議通過，將續提內政部審議、經內政部都委會審核後，將啟動公辦市地重劃作業，開闢公共設施及發還民眾抵費地。