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行人拿回路權 新北環狀線22.5公里人行道拓寬優化

2020-02-01 12:04聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

相較台北市有規畫的大條馬路及人行道，新北市路狹人稠，又因環狀線通車前交通不便，汽機車多，常常機車違停站用騎樓、路邊，對行人不友善。新北環狀線昨正式通車，就是希望大眾運輸代替私人運具，除可望藉環狀線轉移原本汽機車族，沿線也進行人行道拓寬優化工程，總計22.5公里，更符合捷運周遭應有市容。

新北市府藉環狀線優化全線沿線的人行道、設置停車場，尤其景安站附近，原本騎樓都危停滿機車，人行道又超窄，「走路有風」在新北市難上加難，與人相逢都要閃身而過，對宜居城市大打折扣。

拓寬的部分路段，是將原本環狀線工程封鎖的車道，環狀線完工後，還回較少車道，因此就多了空間給行人，有些原本只有1到2公尺，現在部分寬度甚至可達6公尺左右；此外，也將人行道上的變電箱移至環裝線高架下方的中央分隔島，行人步行、等公車，甚至腳踏車空間變大。

另在景安站及景平站周遭設置共745位機車停車場，原本違停在騎樓的機車移到場內，也大幅增加騎樓人行舒適度；環狀線全線14站的YouBike站也都建置完成。

不過除了人行道拓寬，新北市前年夏至的熱島效應還比台北市嚴重，新北市長侯友宜去年承諾必會多種樹；負責統籌新北市對抗熱島的副秘書長邱敬斌也曾表示，利用三環三線、都更，還路給人行及腳踏車，並做廊帶綠化。

記者實地走訪環狀線車站周邊，發現大部分車站腹地小，如橋和、中原站，規畫給人行道都只有1、2公尺，幾乎沒有空間再種樹，只有部分車站如秀朗橋人行道寬，可種一排；但頭前庄站腹地大，種樹還是少，部分是原有的植披。

記者實地走訪環狀線車站周邊，發現大部分車站腹地小，如橋和（圖）、中原站，規畫給人...
記者實地走訪環狀線車站周邊，發現大部分車站腹地小，如橋和（圖）、中原站，規畫給人行道都只有1、2公尺，且在高架下陽光少，幾乎沒有空間再種樹。記者魏翊庭／攝影
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記者實地走訪環狀線車站周邊，發現只有部分車站如秀朗橋人行道寬，可種一排樹。記者魏...
記者實地走訪環狀線車站周邊，發現只有部分車站如秀朗橋人行道寬，可種一排樹。記者魏翊庭／攝影
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新北環狀線昨正式通車，沿線也進行人行道拓寬優化工程，總計22.5公里，更符合捷運...
新北環狀線昨正式通車，沿線也進行人行道拓寬優化工程，總計22.5公里，更符合捷運周遭應有市容。記者魏翊庭／攝影
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記者實地走訪環狀線車站周邊，中和站利用側邊人行道種樹。記者魏翊庭／攝影
記者實地走訪環狀線車站周邊，中和站利用側邊人行道種樹。記者魏翊庭／攝影
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