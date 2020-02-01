防武漢肺炎疫情 新北市勞工局取消越南慶元宵活動

新北市政府勞工局原訂本月9日辦「2020喜『越』慶元宵，越南朋友回娘家」活動，如今宣布因防武漢肺炎疫情取消。勞工局表示，歷年活動人潮都吸引3至6千人參加，活動時間長且擁擠，如今疫情不僅有武漢肺炎，還有流感，可能增加病毒傳播風險，不得已決定取消活動。

勞工局長陳瑞嘉表示，武漢肺炎疫情升溫，勞工局已投入防疫宣導，市內所有仲介公司及雇用30人以上外籍移工公司列為首波宣導目標。 新北市勞工局取消越南慶元宵活動防武漢肺炎疫情，也將到各移工工廠宣導。示意圖／新北市勞工局提供 分享 facebook