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街頭驚見武漢肺炎患者與醫護追逐 報警真相令人髪指

影／台東市民代表陳金溪送口罩 暖心服務民眾排隊領

2020-02-01 11:48聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

武漢肺炎疫情全球發燒，國內民眾買不到醫用口罩台東市民代表陳金溪拿出去年底友人捐贈的口罩一千片，分裝成每小包5片分送台東市民，暖心服務，吸引民眾排隊領取，今天中午前全數發放。

陳金溪說，去年11月左右，西部友人寄來1千片醫用口罩，希望他代為分送弱勢民眾及老人家出門時配戴保暖，但去年入冬後，天氣一直很暖和， 就未發送，沒想到這批口罩多放了3個月，剛好碰上武漢疫情擴散，國內口罩缺貨，這批口罩正好派上用場。

陳金溪今天上午在服務發放醫用口罩，限用每人1小包5片，消息一出，一早陳金溪還在整理場地、分裝口罩時，就已吸引許多台東市民慕名而來，爭相排隊領取口罩，不到中午，1千片口罩全送完。

台東市民陳金溪今天發送民眾醫用口罩，吸引民眾排隊領取。記者羅紹平／攝影
台東市民陳金溪今天發送民眾醫用口罩，吸引民眾排隊領取。記者羅紹平／攝影
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台東市民陳金溪今天發送民眾醫用口罩，吸引民眾排隊領取。記者羅紹平／攝影
台東市民陳金溪今天發送民眾醫用口罩，吸引民眾排隊領取。記者羅紹平／攝影
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台東市民陳金溪今天發送民眾醫用口罩，吸引民眾排隊領取。記者羅紹平／攝影
台東市民陳金溪今天發送民眾醫用口罩，吸引民眾排隊領取。記者羅紹平／攝影
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口罩台東疫情

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