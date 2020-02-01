影／台東市民代表陳金溪送口罩 暖心服務民眾排隊領

武漢肺炎疫情全球發燒，國內民眾買不到醫用口罩，台東市民代表陳金溪拿出去年底友人捐贈的口罩一千片，分裝成每小包5片分送台東市民，暖心服務，吸引民眾排隊領取，今天中午前全數發放。

陳金溪說，去年11月左右，西部友人寄來1千片醫用口罩，希望他代為分送弱勢民眾及老人家出門時配戴保暖，但去年入冬後，天氣一直很暖和， 就未發送，沒想到這批口罩多放了3個月，剛好碰上武漢疫情擴散，國內口罩缺貨，這批口罩正好派上用場。