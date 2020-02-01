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新北市平溪天燈節今晚登場 清早就有遊客趕到領天燈券

2020-02-01 11:27聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

曾被評為「一生必遊的節慶」的新北市平溪天燈節今晚在平溪國中登場，但許多民眾早上就戴口罩、頂著寒風到會場排隊領天燈施放券。今晚市長侯友宜將施放20呎鼠年生肖主燈，為疫情祈福，現場將有上百盞天燈同步升空。

世界各國旅客每年都參加平溪天燈節爭睹天燈齊放美景。平溪會場一早就有從台中開車趕到的16人大家族，在10度左右低溫抵達，領取天燈施放券，此外，法籍交換學生Morgane也表示當初就被天燈美景吸引，才選擇到台灣，今天小於可一圓夢想。

新北市平溪天燈節今晚登場，清早就有遊客趕到領天燈券，其中就包括法籍交換生Morg...
新北市平溪天燈節今晚登場，清早就有遊客趕到領天燈券，其中就包括法籍交換生Morgane。圖／新北市觀光旅遊局提供
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新北市平溪天燈節今晚登場，清早就有遊客冒著低溫趕到領天燈券。圖／新北市觀光旅遊局...
新北市平溪天燈節今晚登場，清早就有遊客冒著低溫趕到領天燈券。圖／新北市觀光旅遊局提供
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天燈平溪

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