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影／夜訪女王頭光影秀、音樂會今年有陳昇 今開始搶票

2020-02-01 10:16聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

2020「野柳石光-夜訪女王」活動將在4月17日起至4月26日止，再度限量開放民眾夜訪野柳女王頭。這次以「夜間岩石」為主軸，配合海浪、漁火等元素為背景，透過野柳特殊地質「夜間觀賞」獨特性為主題，以多色的燈光變化搭配音樂，運用光影特效呈現野柳蕈石群及個別蕈石的特別光影美景，讓遊客有機會在夜間感受野柳地質公園獨一無二的海天一色夜景，今天起開始售票。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，「野柳石光-夜訪女王」從2018年行銷宣傳，今年度提升為國際級活動，持續藉由夜間活動的舉辦及女王頭的魅力行銷北海岸，帶動北海岸的地質特色、藝術美食、宗教文化、溫泉美食及在地伴手禮等觀光旅遊產業，拓展活動之國際知名度，吸引大量國內外遊客參加。每年購票都非常熱烈，甚至秒殺，購票要快，以免搶不到票。

今年夜訪女王，岩石光影區域擴大到野柳地質公園全區（單面山除外），女王音樂會場次維持2場次，4月18日邀請情歌王子林隆璇及金嗓天后周蕙擔綱演出。4月25日則邀請樂壇永遠的昇哥－陳昇到場，演繹他特有的昇式情歌氛圍。2場音樂會還邀請知名大提琴家張正傑、國立台灣交響樂團青年團及小提琴家康妮媚(Connie Mae)在野柳岬海邊，搭配特殊的海景與音樂。

夜訪女王活動門票票價為200元，每日限量700張，採網路及電話預購（限量500張），活動期間無半票優惠，當日亦開放現場購票（限量200張），同時也透過旅行社(雄獅旅行社、安威旅行社等)及網路平台(KKday)銷售；女王音樂會票價為1000元，每場次限量600張。

為維護音樂會現場氣氛，兒童需6歲以上始可入場。另為便利購票民眾前往野柳地質公園參與活動，安排台北車站東三門至野柳地質公園來回接駁專車服務，每天往返各2班，民眾只要有購買門票，即可加購接駁專車，單趟50元，來回100元，乘車收入將悉數捐贈給新北市家扶中心為慈善公益之用，門票電話預約：（02）24922016，傳真：（02）24924519，新空間國際股份有限公司陳小姐。（宣傳影片影音內容由北觀處提供）

活動購票資訊請至野柳地質公園官網查詢

夜訪女王頭電光火石光影秀、音樂會今天開始搶票。圖／北觀處提供
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野柳女王頭音樂會

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