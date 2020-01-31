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柯文哲要求大力推動科技執法 首要針對幹道違停

2020-01-31 15:14聯合報 記者楊正海／即時報導

北市柯文哲下午在交通會報中指出，科技執法可以用力推，特別是幹道的路邊違規停車，柯還問官員，現在執行科技執法，有接到抗議嗎？既然沒有就用力推，只要不要大張旗鼓就好，柯還說，不要叫科技執法， 叫智慧路邊停車管理，「相機架起來就給他開下去」，他覺得要大力推，「他就是要做，不管了」。

柯文哲說，像仰德大道加強執法，一講之後大家開始抗議，但沒有講一直做，「也沒有怎樣」，對於科技執法，他要求交通局、交通大隊當做重要計畫開始推，特別是幹道的路邊停車，「哪有可能每天都有人站那邊」，用科技執法就好， 科技執法他主張用力推，要求交通局和交大，回去想想看再報告。

柯文哲另提上到六都交通死亡人數，台北市107年、108年，從76人增加為83人，增加7人，是六都最少，其他五增加人數從28人到95人不等，其中台中市最多，增加95人，高雄市增加70人，柯文哲認為，這跟政黨輪替有關。

柯文哲說，但北市近年A1車禍死亡人數，在106年出現50年來最低的65人， 但前一年的105年卻是近年新高的89人，106年出現最低，107年又增加為76人，108年83人。柯文哲說，希望人數不要再上去，但他不解為何106年最低，他希望交大針對A1車禍採逐案分析，並列A3車禍的數據。

另外，柯文哲還提到去年開罰單，市府賺了25億，「還好現場沒有議員在」，市府不是靠這個賺錢，處罰不是目的，這也是為何要科技執法，就是要守法，不是要處罰，目的是要管理。

柯文哲說，對於罰款的熱點，是不是要設「防呆裝置」，他強調，處罰不是目的，目的是管理，罰錢不是好政府，對於會導致罰錢的熱點，應研究一下「防呆裝置」。

柯文哲裁示，希望北市車禍死亡人數不要再上去了，要想辦法 ，還有就是處罰太多，一年25億，政府不是靠這個 賺錢，不能老是罰錢，是不是要「防呆」，也不要埋伏取締。

台北市長柯文哲下午主持市府交通會報。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午主持市府交通會報。記者楊正海／攝影
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台北市長柯文哲下午主持市府交通會報。記者楊正海／攝影
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柯文哲車禍北市

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