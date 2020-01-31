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新北環狀線今通車 侯：捷運沒有顏色只有歡喜色

2020-01-31 11:57攝影中心 記者葉信菉／即時報導

新北環狀線上午在捷運十四張站舉辦通車典禮，蔡英文總統、交通部長林佳龍、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜等皆出席。侯友宜表示，環狀線歷經八年的建造終於完成，這都要感謝新北市民忍受交通不便與施工吵雜等問題，並感謝中央與台北市政府的協助。他強調捷運不分顏色，只有歡喜色。

蔡英文總統也在典禮上承諾未來新北市的交通建設中央也會全力幫忙，也談及武漢肺炎疫情的問題，她特別叮嚀未來各縣市首長要配合中央的防疫工作，以落實人民的健康安全。而台北市長柯文哲大讚新北環狀線的品質很好，但就是建造的速度太慢了，從他任內北門廣場高架與中正橋高架的引道拆除情況來看，閃電戰或許是可行的，只是市民要能容忍日以繼夜的施工。

新北環狀線上午在捷運十四張站舉辦通車典禮，新北市長侯友宜表示，環狀線歷經八年的建...
新北環狀線上午在捷運十四張站舉辦通車典禮，新北市長侯友宜表示，環狀線歷經八年的建造終於完成，這都要感謝新北市民忍受交通不便與施工吵雜等問題，並感謝中央與台北市政府的協助。他強調捷運不分顏色，只有歡喜色。記者葉信菉／攝影
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新北環狀線上午在捷運十四張站舉辦通車典禮，蔡英文總統也在典禮上承諾未來新北市的交...
新北環狀線上午在捷運十四張站舉辦通車典禮，蔡英文總統也在典禮上承諾未來新北市的交通建設中央也會全力幫忙，也談及武漢肺炎疫情的問題，她特別叮嚀未來各縣市首長要配合中央的防疫工作，以落實人民的健康安全。記者葉信菉／攝影
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新北環狀線上午在捷運十四張站舉辦通車典禮，台北市長柯文哲大讚新北環狀線的品質很好...
新北環狀線上午在捷運十四張站舉辦通車典禮，台北市長柯文哲大讚新北環狀線的品質很好，但就是建造的速度太慢了，從他任內北門廣場高架與中正橋高架的引道拆除情況來看，閃電戰或許是可行的，只是市民要能容忍日以繼夜的施工。記者葉信菉／攝影
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蔡英文總統（右二）、交通部長林佳龍（右一）、台北市長柯文哲（左二）、新北市長侯友...
蔡英文總統（右二）、交通部長林佳龍（右一）、台北市長柯文哲（左二）、新北市長侯友宜（左三）上午出席新北環狀線通車典禮，並一同啟動通車儀式。記者葉信菉／攝影
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侯友宜捷運

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