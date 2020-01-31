新北首次執行珍稀保育動物安樂死 基隆鳥會：尊重專業

新北市政府動保處9日在金山區中角國小旁，救治1隻受傷2級保育類黑鸛，只有單腳站立，經送往國立台灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院醫療，經檢查黑鸛右腳呈現開放性骨折，左腳足底炎，營養極度不良，建議人道處置。新北市動保處已給予安樂死，是首次執行珍稀保育動物安樂死，因十分罕見，將提供國立台灣博物館作為標本。

基隆鳥會常務理事沈錦豐表示，他印象中在基隆還沒有記錄過黑鸛，北海岸曾經發現，非常罕見，如果傷重活著會很痛苦，基本上尊重醫師專業評估及處置，建議處理過後的黑鸛可以送特生中心等機構製作成標本。

新北市動保處長陳淵泉說，黑鸛相當罕見，發現時已經嚴重營養不良，經送往國立台灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院醫療救治後，專業醫師建議人道處置，動保處為求慎重，也詢問鳥會、特有生物中心等意見，意見都一致，因此決定尊專業，已執行安樂死。另外，國立台灣博物館向他們要求，提供黑給鸛他們作標本，動保處將提供。

根據院方報告，鳥隻營養極度不良，肌肉量低，呈現刀胸（瘦到有如刀片般薄弱），右腳開放性骨折，骨頭外露及周邊肌肉組織壞死，左腳因長期單肢負重導致，有足底炎的狀況，血檢結果已有嚴重的全身性感染。陳淵泉表示，在多方的專業評估下，對這類大型涉禽來說，2腳健全對他們是很重要的，只剩單腳會影響其休息、覓食甚至排便，綜合評估下來決定進行人道處理，以減少牠的病痛。