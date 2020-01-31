親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陸8醫生PO文預警被當造謠逮捕 今成事前諸葛亮

一開店就賣光！好市多排隊搶口罩 人潮勝黑色購物節

新北首次執行珍稀保育動物安樂死 基隆鳥會：尊重專業

2020-01-31 10:13聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

新北市政府動保處9日在金山區中角國小旁，救治1隻受傷2級保育類黑鸛，只有單腳站立，經送往國立台灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院醫療，經檢查黑鸛右腳呈現開放性骨折，左腳足底炎，營養極度不良，建議人道處置。新北市動保處已給予安樂死，是首次執行珍稀保育動物安樂死，因十分罕見，將提供國立台灣博物館作為標本。

基隆鳥會常務理事沈錦豐表示，他印象中在基隆還沒有記錄過黑鸛，北海岸曾經發現，非常罕見，如果傷重活著會很痛苦，基本上尊重醫師專業評估及處置，建議處理過後的黑鸛可以送特生中心等機構製作成標本。

新北市動保處長陳淵泉說，黑鸛相當罕見，發現時已經嚴重營養不良，經送往國立台灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院醫療救治後，專業醫師建議人道處置，動保處為求慎重，也詢問鳥會、特有生物中心等意見，意見都一致，因此決定尊專業，已執行安樂死。另外，國立台灣博物館向他們要求，提供黑給鸛他們作標本，動保處將提供。

根據院方報告，鳥隻營養極度不良，肌肉量低，呈現刀胸（瘦到有如刀片般薄弱），右腳開放性骨折，骨頭外露及周邊肌肉組織壞死，左腳因長期單肢負重導致，有足底炎的狀況，血檢結果已有嚴重的全身性感染。陳淵泉表示，在多方的專業評估下，對這類大型涉禽來說，2腳健全對他們是很重要的，只剩單腳會影響其休息、覓食甚至排便，綜合評估下來決定進行人道處理，以減少牠的病痛。

新北市動保處指出，黑鸛為鸛科鸛屬的一種大型涉禽，同時也是一種遷徙候鳥，在台灣被列為珍貴稀有的２級保育類野生動物。陳淵泉說，會造成骨折的原因很多，有可能是撞到硬物、摔落、營養不良等，還要進一步了解，但判斷不是人為外力因素。

新北市動保處已給予黑鸛安樂死，是首次執行珍稀保育動物安樂死，因十分罕見，將提供國...
新北市動保處已給予黑鸛安樂死，是首次執行珍稀保育動物安樂死，因十分罕見，將提供國立台灣博物館作為標本。圖／新北市動保處提供
分享
新北市動保處已給予黑鸛安樂死，是首次執行珍稀保育動物安樂死，因十分罕見，將提供國...
新北市動保處已給予黑鸛安樂死，是首次執行珍稀保育動物安樂死，因十分罕見，將提供國立台灣博物館作為標本。圖／新北市動保處提供
分享

安樂死骨折

延伸閱讀

新北勞資仲裁案創新高 有人退休金多了10萬

新北長照、托育機構防疫 副市長謝政達帶隊了解

2019年新北勞資爭議4,660件 勞工權益...

憂客家傳承 新北將設板橋哈客館並活化三峽園區

相關新聞

抗武漢肺炎 新北市府成立防疫基金

2020-01-31 10:37

金山2級保育類黑鸛受傷 雙腳傷重救治後將人道處置

2020-01-31 09:13

一餐可吃超過10種蔬果 蔡清淵開店讓顧客吃的營養均衡

2020-01-31 07:34

北市年後何處賞花 士林官邸、陽明山等4處免費觀賞

2020-01-31 07:22

北捷明起取消8折優惠 改「常客優惠」

2020-01-31 00:01

北市質借擴辦 Gogoro也能當

2020-01-30 23:54

新北勞資仲裁案創新高 有人退休金多了10萬

2020-01-30 23:43

九份交管新制奏效 春節違規僅17件

2020-01-30 23:38

熱門文章

2020桃園燈會在平鎮 交通管制報給你知

2020-01-30 12:38

民眾塞錢難退還 桃市清潔隊員收15萬餘元全捐救助專戶

2020-01-30 13:43

彰化人期待即將實現 大埔截水溝拓寬工程明開公聽會

2020-01-30 15:36

春節花蓮遊客達120萬人次塞爆 客運業者盼民眾多搭大眾運輸

2020-01-30 14:20

南橫天池也有雪景可賞 網友： 彷彿置身國外

2020-01-30 20:06

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top