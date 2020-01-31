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金山2級保育類黑鸛受傷 雙腳傷重救治後將人道處置

2020-01-31 09:13聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

北市金山區中角國小旁日前被民眾發現一隻受傷2級保育類黑鸛，經通報動保處後送醫救治，經檢查黑鸛右腳呈現開放性骨折，左腳足底炎，營養極度不良，經獸醫師評估因截肢右腳會造成患肢對側的腳狀況加劇，易造成全身二次性感染而死亡，為減其痛苦，獸醫師建議給予人道處置。

新北市政府動保處9日接獲金山區民眾通報，在中角國小旁有1隻受傷黑鸛需要救援，動保處立即派員救援，現場尋獲受傷2級保育類黑鸛，目視精神狀況不佳，右腳無法正常著地，立即送往國立台灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院醫療，經檢查黑鸛右腳呈現開放性骨折，左腳足底炎，營養極度不良。

金山民眾通報說，看見一隻虛弱鳥類在水池邊，動保員前往尋獲保育類黑鸛，現場判斷體態虛弱，右腳底呈現腫脹，無法正常著地，帶至台大動物醫院醫療。

院方報告表示，鳥隻營養極度不良，肌肉量低，呈現刀胸，右腳開放性骨折，骨頭外露及周邊肌肉組織壞死，左腳因長期單肢負重導致，有足底炎的狀況，血檢結果已有嚴重的全身性感染，在多方的專業評估下，對這類大型涉禽來說，2腳健全對他們是很重要的，只剩單腳會影響其休息、覓食甚至排便，綜合評估下來決定進行人道處理，以減少牠的病痛。

動保處說，黑鸛為鸛科鸛屬的一種大型涉禽，同時也是一種遷徙候鳥，主要分布於歐洲各地，冬季會飛往南方度冬，可達非洲中部、印度、中國南方等，又名黑老鸛、烏鸛、鍋鸛、撈魚鸛等，黑鸛活動敏捷，性情機警，常棲息於河湖沿岸、沼澤地區，築巢於峭壁或濕地高樹上，在台灣被列為珍貴稀有的２級保育類野生動物。　

動保處表示，新北市境內多郊山生態豐富，民眾的生活空間往往和野生動物棲息環境重疊性高，民眾若發現受傷或需要救援動物，可致電（02）29596353報案，除了解決民眾疑難雜症，也負責拯救受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護。

金山中角受傷2級保育類黑鸛，雙腳傷重救治後將人道處置。圖／新北市動保處提供
金山中角受傷2級保育類黑鸛，雙腳傷重救治後將人道處置。圖／新北市動保處提供
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金山中角受傷2級保育類黑鸛，雙腳傷重救治後將人道處置。圖／新北市動保處提供
金山中角受傷2級保育類黑鸛，雙腳傷重救治後將人道處置。圖／新北市動保處提供
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金山中角受傷2級保育類黑鸛，雙腳傷重救治後將人道處置。圖／新北市動保處提供
金山中角受傷2級保育類黑鸛，雙腳傷重救治後將人道處置。圖／新北市動保處提供
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