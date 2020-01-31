一餐可吃超過10種蔬果 蔡清淵開店讓顧客吃的營養均衡

牧牧沙拉負責人蔡清淵認為現代人飲食不均衡、外食過油過鹹，秉持對食材的挑剔，希望讓顧客品嘗食物原味而決定開店。但店內食材都來自小農栽種，取得不便利，他加入新北惜食分享餐廳計畫後，以手機輕鬆訂購到食材，蔡清淵說，現在不必擔心貨源跟品質問題。

牧牧沙拉在台北市松山區，蔡清淵是文化大學食品營養系畢業，他希望讓顧客一餐中可以吃到超過10種蔬果，解決飲食不均衡問題，並將「珍惜食物」的想法傳遞給民眾。

蔡清淵表示，店內餐點服務採客製化，可依照顧客食量、習慣、需求及心情搭配食材與調整分量，各式特殊需求及機能性飲食，都能按顧客喜好及需求，搭配店內食材作出餐點。

由於店內食材大多來自在地小農栽種，取得難免會不便利，蔡清淵說，加入新北市農業局的惜食分享餐廳計畫後，在惜食物流平台媒合協助下，只要使用手機就可以訂購蔬果格外品，除了不必擔心沒有貨源，農業局也會定期送驗農藥殘留及客服機制，也不用擔心產品的品質。

為將新鮮、營養的美味料理提供給顧客，蔡清淵只選用當季食材，並採全食物料理，例如地瓜與馬鈴薯都是帶皮料理，且將一般料理時常棄置的魚皮與南瓜籽，加工成魚皮餅乾及南瓜籽粉，提升沙拉風味。