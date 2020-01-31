北市年後何處賞花 士林官邸、陽明山等4處免費觀賞

假日賞花何處去？盤點台北市2020年第一季賞花指南，台北市即將登場的花季活動，除士林官邸梅花、陽明山的櫻花，還有鬱金香，草花花海圖等，均可免費參觀。

率先登場的是「2020樂活夜櫻季」將於2月2日開幕至3月1日，屆時可到內湖樂活公園漫步河畔，欣賞夜空為背景、絢爛燈光點綴的櫻花步道。公園處還設計櫻花郵筒，2月22日前開放索取限量明信片傳情。

「士林官邸鬱金香展」則在西洋情人節2月14日揭幕，至2月23日，每日上午8時至下午18時開放參觀，展場以日本、荷蘭鬱金香妝點布置，營造夢幻鬱金香花海，在市區就有被花朵簇擁的幸福感，展場規畫共計35個攤位。同時士林官邸自大年初一起展出春節花卉展至3月1日，可依同享受喜氣洋洋的花之饗宴，室內展館開放時間是上午8點30分至下午5點。

陽明山「2020陽明山花季」接著2月15日登場，至3月22日止，花季期間還規畫了草山嘉年華、花舞大賽及櫻花探險王生態闖關等活動，228連假將於陽明公園舉辦踩街及園遊會，3月起還有竹子湖海芋繡球花季。3月之後還有台北玫瑰展，將在台北市新生公園玫瑰園及士林官邸輪番展出。

此外，台北市水利處也營造多處花海，變身賞花勝地。包括內湖秘境「大溝溪生態治水園區」近5萬盆四季秋海棠、金魚草、一串紅、一串紫等秋冬季草花，構成面積1388平方公尺的拼色曲線花海，即日起可一路觀賞至2月中旬。

成美右岸河濱公園用多達6萬盆當季花草打造542坪的2區花海，如四季秋海棠、一串紫、金魚草、情人菊等，自即日起可以一路觀賞至明年2月上旬。