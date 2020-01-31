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北市年後何處賞花 士林官邸、陽明山等4處免費觀賞

2020-01-31 07:22聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

假日賞花何處去？盤點台北市2020年第一季賞花指南，台北市即將登場的花季活動，除士林官邸梅花、陽明山的櫻花，還有鬱金香，草花花海圖等，均可免費參觀。

率先登場的是「2020樂活夜櫻季」將於2月2日開幕至3月1日，屆時可到內湖樂活公園漫步河畔，欣賞夜空為背景、絢爛燈光點綴的櫻花步道。公園處還設計櫻花郵筒，2月22日前開放索取限量明信片傳情。

「士林官邸鬱金香展」則在西洋情人節2月14日揭幕，至2月23日，每日上午8時至下午18時開放參觀，展場以日本、荷蘭鬱金香妝點布置，營造夢幻鬱金香花海，在市區就有被花朵簇擁的幸福感，展場規畫共計35個攤位。同時士林官邸自大年初一起展出春節花卉展至3月1日，可依同享受喜氣洋洋的花之饗宴，室內展館開放時間是上午8點30分至下午5點。

陽明山「2020陽明山花季」接著2月15日登場，至3月22日止，花季期間還規畫了草山嘉年華、花舞大賽及櫻花探險王生態闖關等活動，228連假將於陽明公園舉辦踩街及園遊會，3月起還有竹子湖海芋繡球花季。3月之後還有台北玫瑰展，將在台北市新生公園玫瑰園及士林官邸輪番展出。

此外，台北市水利處也營造多處花海，變身賞花勝地。包括內湖秘境「大溝溪生態治水園區」近5萬盆四季秋海棠、金魚草、一串紅、一串紫等秋冬季草花，構成面積1388平方公尺的拼色曲線花海，即日起可一路觀賞至2月中旬。

成美右岸河濱公園用多達6萬盆當季花草打造542坪的2區花海，如四季秋海棠、一串紫、金魚草、情人菊等，自即日起可以一路觀賞至明年2月上旬。

北市觀山河濱公園基隆河5號疏散門前使用約7萬6千多盆當季草花打造2067平方公尺的花海，透過一串紅、一串紫、四季秋海棠、孔雀草、黃花瑪格麗特、非洲鳳仙花、香堇菜、三色堇，以及大眾十分喜愛的羽葉薰衣草鋪排充滿生命力的幾何圖騰。目前約有7成以上草花盛開，花況預計元宵節前全面盛開，可一路觀賞至3月下旬。

「2020樂活夜櫻季」將於2月2日開幕至3月1日，樂活公園櫻花現況。圖／台北市工...
「2020樂活夜櫻季」將於2月2日開幕至3月1日，樂活公園櫻花現況。圖／台北市工務局提供
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台北市觀山河濱公園基隆河5號疏散門前使用約7萬6千多盆當季草花打造2067平方公...
台北市觀山河濱公園基隆河5號疏散門前使用約7萬6千多盆當季草花打造2067平方公尺的花海。圖／台北市工務局提供
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成美右岸河濱公園用多達6萬盆當季花草打造542坪的2區花海可以一路觀賞至明年2月...
成美右岸河濱公園用多達6萬盆當季花草打造542坪的2區花海可以一路觀賞至明年2月上旬。圖／台北市工務局提供
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「2020樂活夜櫻季」將於2月2日開幕至3月1日，圖為去年樂活夜櫻季櫻花盛開。圖...
「2020樂活夜櫻季」將於2月2日開幕至3月1日，圖為去年樂活夜櫻季櫻花盛開。圖／台北市工務局提供
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陽明山花季2月15日登場至3月22日止，不過櫻花目前已經盛開。圖／台北市工務局提...
陽明山花季2月15日登場至3月22日止，不過櫻花目前已經盛開。圖／台北市工務局提供
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內湖秘境「大溝溪生態治水園區」面積1388平方公尺的拼色曲線花海，即日起可一路觀...
內湖秘境「大溝溪生態治水園區」面積1388平方公尺的拼色曲線花海，即日起可一路觀賞至2月中旬。圖／台北市工務局提供
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