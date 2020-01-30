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釋字690號：和平醫院「強制隔離」違憲嗎

新北市議員蔡淑君服務處明早發公益口罩 每人限3張

2020-01-30 23:08聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市議員「淑君阿姨」蔡淑君明天早上9點在服務處發放6千張口罩，每人限領1包3張，送完為止，但她希望讓沒買到口罩的民眾優先領取。

蔡淑君表示，一位民間長者對她兒子所做蛋糕情有獨鍾，看到小孩過年期間還在加班打抬事業，希望給孩子實質鼓勵，於是募集6千張口罩，將以她兒子名義捐作公益。

原本計畫明早10點發放，但擔心有民眾提早排隊，事後又改到9點。

新北市議員蔡淑君明9點將在服務處發送公益口罩，但希望讓未買到口罩民眾優先領取。圖...
新北市議員蔡淑君明9點將在服務處發送公益口罩，但希望讓未買到口罩民眾優先領取。圖／取自蔡淑君
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口罩加班

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