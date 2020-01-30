武漢肺炎莫恐慌 汐止公所開應變會議

汐止區公所也全面設置防疫站，針對進入民眾進行額溫量測及使用酒精消毒，招集區內所有里長及衛生所主任召開應變會議。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 為了因應武漢肺炎的蔓延，汐止區公所也全面設置防疫站，針對進入民眾進行額溫量測及使用酒精消毒，今(30)日也招集區內所有里長及衛生所主任召開應變會議，要讓里長能有正確的防疫知識。

汐止衛生所主任徐國祐表示，針對武漢肺炎，民眾應保持高度警戒，但是不要過度恐慌，外出要正確配帶口罩，勤洗手，不要用手碰觸鼻子、嘴巴和眼睛，若有不適的狀況，請儘快就醫，或是撥打1922防疫專線。

會議上里長踴躍提問，公所及衛生所也詳細回答，就是要讓里長能將正確的防疫觀念帶回傳達給里民，會議上也針對接下來的元宵各項活動及老人共餐等群聚性的活動進行宣導，希望能在這段期間儘量減少，若有必要，也儘量不要在密閉空間進行。

汐止區公所副區長林明玲表示，汐止區公所針對武漢肺炎的準備工作都已經完成，至於接下來的元宵節及各類活動，都希望在防疫規格較高的狀態下舉辦，確保民眾安全。

汐止衛生所主任徐國祐表示，民眾居家環境清潔，可使用500:1的漂白水來做擦拭，30分鐘後再用清水擦拭一遍，即可確實清潔，至於口罩的挑選，只需要買一般的外科手術用口罩，以目前台灣的疫情狀況，不需要買到N95的口罩，這樣可讓N95的口罩供應給防護第一線的醫護人員使用。