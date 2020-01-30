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侯友宜慰問汐止清潔隊 要求做好防疫自保

2020-01-30 17:27聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市長侯友宜今天下午慰問汐止清潔隊，致贈隊員橘子及福袋。侯友宜說，部分清潔隊員春節假期犧牲休假上班，都補發1天工資並補休1天，另致贈600元慰問金，雖比不上付出的辛勞，至少表達心意。據了解，補發工資加上慰問金約2千元。

垃圾量在過年前後達到高峰，環保局平日清運垃圾量約1千多噸，但除夕3300噸、初四上工也有4千多噸，垃圾車往往清運到中途就載滿，還要回去傾倒才能繼續協助清垃圾，工時相對延長。

從前市長朱立倫任內就有一項不成文的規定，不會在清潔隊員最忙碌的時候去探視，以免反而造成基層困擾，所以直到今天大年初六侯友宜才前往探視，選擇的地點也逐年變換，盡量讓各地清潔隊都有受到關心的感覺。

侯友宜說，清潔隊瞶平日收運垃圾時，常要從市民手中接過垃圾，如今正在肆虐的武漢肺炎可能傳播距離約2公尺，第一系數的清潔隊員一定要做好防護，在高峰期保護好自己，也是防疫的最佳策略。

環保局長程大維說，因應武漢肺炎防疫，已緊急增購醫療用口罩提供使用，要求正確配戴，隊員每日出勤前需量體溫，如有高燒、頭暈或身體不適都會主動通報，也提供消毒酒精。

隊員們則表示有小確幸，因平日工作需求，本來就有口罩可用，如今大家搶買卻買不到口罩之餘，清潔隊員反而沒有這一問題。

新北市長侯友宜（左）致贈清潔隊員橘子，由汐止清潔隊長鄭煥玲（右）代表接受。記者施...
新北市長侯友宜（左）致贈清潔隊員橘子，由汐止清潔隊長鄭煥玲（右）代表接受。記者施鴻基／攝影
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在各界瘋搶口罩時，新北市環保局清潔隊員卻沒有缺口罩的問題。記者施鴻基／攝影
在各界瘋搶口罩時，新北市環保局清潔隊員卻沒有缺口罩的問題。記者施鴻基／攝影
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新北市長侯友宜慰問汐止清潔隊。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜慰問汐止清潔隊。記者施鴻基／攝影
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新北市長侯友宜致贈福袋給汐止清潔隊員。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜致贈福袋給汐止清潔隊員。記者施鴻基／攝影
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新北市長侯友宜慰問汐止清潔隊。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜慰問汐止清潔隊。記者施鴻基／攝影
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侯友宜清潔隊員武漢肺炎

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