親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

又一國淪陷！菲律賓出現首例武漢肺炎確診案例

北海道滑雪場驚傳雪崩 8人遇險1人重傷

電動機車也能質借 北市公營當鋪今年受理Gogoro

2020-01-30 16:39聯合報 記者楊正海／即時報導

電動機車Gogoro。圖／新北市交通局提供
電動機車Gogoro。圖／新北市交通局提供
分享

北市動產質借處是台北市政府直營的公營當鋪，為提供民眾多元的資金周轉服務，今年首度開始受理Gogoro電動機車質借，若民眾有Gogoro電動機車且有融資需求，歡迎逕洽該處辦理質借。

動產質借處表示，因應空汙及環境保護議題，行政院環境保護署近年施行二行程燃油機車汰舊換新補助，民眾所持有的機車已不侷限於燃油機車，對環境友善的電動機車更符合大眾需求，為因應民眾融資更多元化，除原已開辦的燃油機車質借項目外，亦擴增電動機車也可辦理質借。

動質處表示，電動機車廠牌中以「睿能創意（Gogoro）」占電動機車銷售總量達85%，為全台市佔率第一名，故開辦初期將先以Gogoro電動機車為收質品項，歡迎有資金需求之民眾，可至該處松隆、中山、士林分處，及大同分處（限Gogoro1系列及VIVA系列/燃油115cc以下）櫃檯洽辦質借，詳細地址及聯絡電話可至該處官網查閱，如有任何疑問可就近向各營業分處洽詢。

北市動產質借處自民國41年成立迄今，提供民眾低利安全的短期資金週轉服務，目前每個月的質借利率為0.68%，已屬全國當鋪業最低，另實施「台北市民優惠質借利率」措施，對於設籍在台北市的民眾及弱勢族群，分別提供質借月利率0.66%及0.63%的優惠，有資金調度需求的民眾可考量洽該處辦理質借。

動產質借處表示，108年度迄11月底止，該處累計服務3萬8千餘人次，質借件數逾6萬2千件，提供融資約25.66億元，且為提供民眾多元化的資金周轉服務，除原有質借品項外，近年陸續新增白金、勞力士手表以外的高級手表及彩鑽等，108年度迄11月底止，新增品項累計收質256件，提供融資約1100萬元，另該處將因應趨勢於109年新增「電動機車」為可質借物品。

電動機車北市當鋪空污Gogoro

延伸閱讀

北市搜救犬Humble退役寄養 等一個溫暖的...

民團反對勞動局長案 北市指陳信瑜將推共融社會

鎖定年終與紅包！Gogoro先統整各地方政府...

【回顧展望系列】政策反覆讓機車銷售不減反增？...

相關新聞

侯友宜：防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及」

2020-01-30 14:49

德國退役牧羊搜救犬開放寄養 北市消：可申請

2020-01-30 16:55

林口長庚成立微菌治療中心 嚴重腹瀉或巨腸症有療效

2020-01-30 13:49

憂客家傳承 新北將設板橋哈客館並活化三峽園區

2020-01-30 12:58

春節連假結束 環保局教你確保家中飲用水安全

2020-01-30 09:55

奪園藝金手獎 新二代錄取台大

2020-01-29 23:03

新莊分局長舊宿舍 變鄰里綠地

2020-01-29 23:01

疫情影響台北燈節？ 北市府評估中

2020-01-29 22:39

環狀線視察 侯友宜：民讚舒適省時

2020-01-29 22:37

警「科技交管」神助攻 北市重南高架工程提前7時通車

2020-01-29 19:08

視察超商 侯友宜：50片150塊價格穩定

2020-01-29 17:45

明開工憂武漢肺炎傳播 侯友宜：自我健康管理最重要

2020-01-29 17:22

遠離3C做運動 北市健體輔導團傳授伸展操

2020-01-29 14:27

天氣冷颼颼泡溫泉最好了 免費公共浴室金山密度冠全台

2020-01-29 13:24

台北燈節因應疫情是否如期舉行？觀傳局：評估中

2020-01-29 13:23

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

春節湧爆人潮！台南龍崎空山祭破10萬人 延展至元宵節

2020-01-29 20:30

視察超商 侯友宜：50片150塊價格穩定

2020-01-29 17:45

泡湯不用錢！全台免費溫泉 市區一大堆

2020-01-30 10:00

基隆廟口天一香滷肉飯只給滷鴨蛋 背後竟是百年的堅持

2020-01-30 07:00

禁口罩出口 韓國瑜：硬性規定未必是聰明與智慧決定

2020-01-29 19:47

台南走春人潮不如去年 研判與武漢肺炎疫情有關

2020-01-29 18:12

寒流與肺炎雙重影響 南投日月潭溪頭清境踏青人潮少

2020-01-29 17:23

警「科技交管」神助攻 北市重南高架工程提前7時通車

2020-01-29 19:08

2020桃園燈會在平鎮 交通管制報給你知

2020-01-30 12:38

機車汰舊換新 中彰擴大補助

2020-01-29 23:19

春節花蓮遊客達120萬人次塞爆 客運業者盼民眾多搭大眾運輸

2020-01-30 14:20

芬園、新社櫻花大爆發 美炸

2020-01-29 23:13

最美的風景 藝術家夫婦新春拿壞畫筆清洗嘉義公園鐵椅

2020-01-30 11:02

民眾塞錢難退還 桃市清潔隊員收15萬餘元全捐救助專戶

2020-01-30 13:43

賴清德揪團玩飛天「波浪搖滾」 圓了小時候的夢

2020-01-30 00:17

屏東霧台花海公路 春節賞花來找60年「櫻花王」

2020-01-29 14:26

媽祖顯靈保佑 2女信徒港口宮擲筊各13及10聖杯贏轎車

2020-01-30 10:29

明天開工 高市：公私部門櫃台第一線人員須戴口罩

2020-01-29 20:10

高雄李長榮大社廠鍋爐氣爆排黑煙 遭環保局開罰

2020-01-29 20:26

彰化人期待即將實現 大埔截水溝拓寬工程明開公聽會

2020-01-30 15:36

桃園燈會明登場 水岸燈廊迎賓

2020-01-29 23:15

故宮南院秀創意 清明上河圖「重訓」、「拳擊」樣樣來

2020-01-30 12:59

夾娃娃機大賺鞭炮財 業者恐遭罰最高15萬

2020-01-30 15:23

抗武漢肺炎 開工日北市各校啟動防疫工作

2020-01-29 18:14

中市警局防疫總動員 第一線執勤員警都要配戴口罩

2020-01-29 21:36

埔里手工紙曾供應日本及東南亞 南投縣登錄為傳統工藝

2020-01-30 12:37

疫情來勢洶洶 墾丁訂房影響不大遊客戴口罩照玩

2020-01-29 16:23

2020高雄燈會藝術節登場 看璀璨燈海記得戴口罩

2020-01-29 22:14

台東嘉明湖白雪覆蓋 山友：美呆了

2020-01-29 22:58

竹市消保官衛生局稽查超商藥妝藥局 口罩供貨充足

2020-01-30 16:00

環狀線視察 侯友宜：民讚舒適省時

2020-01-29 22:37

低溫加持 高雄玉荷包開花有望逾7成

2020-01-30 12:35

明開工憂武漢肺炎傳播 侯友宜：自我健康管理最重要

2020-01-29 17:22

侯友宜：防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及」

2020-01-30 14:49

七星潭波斯菊花海 揭開軍事戰備坑道面紗

2020-01-29 14:25

影／台中貿易商口罩由大陸進口 只給醫院目前數量夠

2020-01-30 17:06

林口長庚成立微菌治療中心 嚴重腹瀉或巨腸症有療效

2020-01-30 13:49

認識古地名 台管處出版「行踏台江地號名講古」新書

2020-01-30 09:04

影／苗栗縣無確診案例 春節期間假消息已報警調查

2020-01-30 16:12

高雄燈會開幕 韓國瑜點燈

2020-01-29 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top