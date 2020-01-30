電動機車也能質借 北市公營當鋪今年受理Gogoro

電動機車Gogoro。圖／新北市交通局提供 分享 facebook

北市動產質借處是台北市政府直營的公營當鋪，為提供民眾多元的資金周轉服務，今年首度開始受理Gogoro電動機車質借，若民眾有Gogoro電動機車且有融資需求，歡迎逕洽該處辦理質借。

動產質借處表示，因應空汙及環境保護議題，行政院環境保護署近年施行二行程燃油機車汰舊換新補助，民眾所持有的機車已不侷限於燃油機車，對環境友善的電動機車更符合大眾需求，為因應民眾融資更多元化，除原已開辦的燃油機車質借項目外，亦擴增電動機車也可辦理質借。

動質處表示，電動機車廠牌中以「睿能創意（Gogoro）」占電動機車銷售總量達85%，為全台市佔率第一名，故開辦初期將先以Gogoro電動機車為收質品項，歡迎有資金需求之民眾，可至該處松隆、中山、士林分處，及大同分處（限Gogoro1系列及VIVA系列/燃油115cc以下）櫃檯洽辦質借，詳細地址及聯絡電話可至該處官網查閱，如有任何疑問可就近向各營業分處洽詢。

北市動產質借處自民國41年成立迄今，提供民眾低利安全的短期資金週轉服務，目前每個月的質借利率為0.68%，已屬全國當鋪業最低，另實施「台北市民優惠質借利率」措施，對於設籍在台北市的民眾及弱勢族群，分別提供質借月利率0.66%及0.63%的優惠，有資金調度需求的民眾可考量洽該處辦理質借。

動產質借處表示，108年度迄11月底止，該處累計服務3萬8千餘人次，質借件數逾6萬2千件，提供融資約25.66億元，且為提供民眾多元化的資金周轉服務，除原有質借品項外，近年陸續新增白金、勞力士手表以外的高級手表及彩鑽等，108年度迄11月底止，新增品項累計收質256件，提供融資約1100萬元，另該處將因應趨勢於109年新增「電動機車」為可質借物品。