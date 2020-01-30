親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

康那香觀光工廠上百民眾買不到口罩 爆衝突

加拿大總理杜魯道 首度支持台灣成為WHO觀察員

侯友宜：防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及」

2020-01-30 14:49聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

武漢肺炎疫情全球持續擴大延燒，新北市長侯友宜今天下午到海山警分局春節慰問時表示，...
武漢肺炎疫情全球持續擴大延燒，新北市長侯友宜今天下午到海山警分局春節慰問時表示，防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及」，也感謝警方於春節期間維護治安及交通順暢的辛勞。記者王長鼎／攝影
分享

武漢肺炎疫情全球持續擴大延燒，今天是開工第一天，新北市長侯友宜今天下午到海山警分局春節慰問時表示，防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及」，也感謝警方於春節期間維護治安及交通順暢的辛勞。

新北市長侯友宜今天下午2時許到海山警分局進行春節慰問暨武漢肺炎防疫訪視，海山警分局長林溫柔及分局各級主管全員到齊，侯友宜致贈每人一個春節福袋，並感謝警方在春節期間，24小時執勤致力維護治安及交通的辛勞。

侯友宜也說，新北歡樂耶誕城已舉行10次，但只要出現一次重大狀況，過去所有努力就會完全破功，這次武漢肺炎防疫工作也是一樣，絕對不能有任何輕忽，一定要做到滴水不漏。

武漢肺炎疫情全球持續擴大延燒，新北市長侯友宜今天下午到海山警分局春節慰問時表示，...
武漢肺炎疫情全球持續擴大延燒，新北市長侯友宜今天下午到海山警分局春節慰問時表示，防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及」，也感謝警方於春節期間維護治安及交通順暢的辛勞。記者王長鼎／攝影
分享
武漢肺炎疫情全球持續擴大延燒，新北市長侯友宜今天下午到海山警分局春節慰問時表示，...
武漢肺炎疫情全球持續擴大延燒，新北市長侯友宜今天下午到海山警分局春節慰問時表示，防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及」，也感謝警方於春節期間維護治安及交通順暢的辛勞。記者王長鼎／攝影
分享

武漢肺炎春節侯友宜福袋疫情歡樂耶誕城

延伸閱讀

影／蘇政策遭罵「狗官」 侯友宜挺：照顧國民是...

強調口罩數量一定夠 侯友宜：擔心民眾因恐慌搶...

侯友宜取消新年團拜 改用廣播拜年、鼓勵同仁積...

開第7次武漢肺炎防疫會議 侯友宜：每個人要有...

相關新聞

林口長庚成立微菌治療中心 嚴重腹瀉或巨腸症有療效

2020-01-30 13:49

憂客家傳承 新北將設板橋哈客館並活化三峽園區

2020-01-30 12:58

春節連假結束 環保局教你確保家中飲用水安全

2020-01-30 09:55

奪園藝金手獎 新二代錄取台大

2020-01-29 23:03

新莊分局長舊宿舍 變鄰里綠地

2020-01-29 23:01

疫情影響台北燈節？ 北市府評估中

2020-01-29 22:39

環狀線視察 侯友宜：民讚舒適省時

2020-01-29 22:37

警「科技交管」神助攻 北市重南高架工程提前7時通車

2020-01-29 19:08

視察超商 侯友宜：50片150塊價格穩定

2020-01-29 17:45

明開工憂武漢肺炎傳播 侯友宜：自我健康管理最重要

2020-01-29 17:22

遠離3C做運動 北市健體輔導團傳授伸展操

2020-01-29 14:27

天氣冷颼颼泡溫泉最好了 免費公共浴室金山密度冠全台

2020-01-29 13:24

台北燈節因應疫情是否如期舉行？觀傳局：評估中

2020-01-29 13:23

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

春節湧爆人潮！台南龍崎空山祭破10萬人 延展至元宵節

2020-01-29 20:30

視察超商 侯友宜：50片150塊價格穩定

2020-01-29 17:45

泡湯不用錢！全台免費溫泉 市區一大堆

2020-01-30 10:00

基隆廟口天一香滷肉飯只給滷鴨蛋 背後竟是百年的堅持

2020-01-30 07:00

禁口罩出口 韓國瑜：硬性規定未必是聰明與智慧決定

2020-01-29 19:47

台南走春人潮不如去年 研判與武漢肺炎疫情有關

2020-01-29 18:12

寒流與肺炎雙重影響 南投日月潭溪頭清境踏青人潮少

2020-01-29 17:23

警「科技交管」神助攻 北市重南高架工程提前7時通車

2020-01-29 19:08

機車汰舊換新 中彰擴大補助

2020-01-29 23:19

疫情來勢洶洶 墾丁訂房影響不大遊客戴口罩照玩

2020-01-29 16:23

2020桃園燈會在平鎮 交通管制報給你知

2020-01-30 12:38

芬園、新社櫻花大爆發 美炸

2020-01-29 23:13

賴清德揪團玩飛天「波浪搖滾」 圓了小時候的夢

2020-01-30 00:17

明天開工 高市：公私部門櫃台第一線人員須戴口罩

2020-01-29 20:10

最美的風景 藝術家夫婦新春拿壞畫筆清洗嘉義公園鐵椅

2020-01-30 11:02

媽祖顯靈保佑 2女信徒港口宮擲筊各13及10聖杯贏轎車

2020-01-30 10:29

高雄李長榮大社廠鍋爐氣爆排黑煙 遭環保局開罰

2020-01-29 20:26

春節花蓮遊客達120萬人次塞爆 客運業者盼民眾多搭大眾運輸

2020-01-30 14:20

民眾塞錢難退還 桃市清潔隊員收15萬餘元全捐救助專戶

2020-01-30 13:43

韓國瑜不發紅包談疫情 保證口罩夠市民戴

2020-01-29 15:58

中市警局防疫總動員 第一線執勤員警都要配戴口罩

2020-01-29 21:36

抗武漢肺炎 開工日北市各校啟動防疫工作

2020-01-29 18:14

桃園燈會明登場 水岸燈廊迎賓

2020-01-29 23:15

故宮南院秀創意 清明上河圖「重訓」、「拳擊」樣樣來

2020-01-30 12:59

2020高雄燈會藝術節登場 看璀璨燈海記得戴口罩

2020-01-29 22:14

埔里手工紙曾供應日本及東南亞 南投縣登錄為傳統工藝

2020-01-30 12:37

台東嘉明湖白雪覆蓋 山友：美呆了

2020-01-29 22:58

明開工憂武漢肺炎傳播 侯友宜：自我健康管理最重要

2020-01-29 17:22

環狀線視察 侯友宜：民讚舒適省時

2020-01-29 22:37

低溫加持 高雄玉荷包開花有望逾7成

2020-01-30 12:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top