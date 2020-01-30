侯友宜：防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及」

武漢肺炎疫情全球持續擴大延燒，新北市長侯友宜今天下午到海山警分局春節慰問時表示，防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及」，也感謝警方於春節期間維護治安及交通順暢的辛勞。記者王長鼎／攝影 分享 facebook

武漢肺炎疫情全球持續擴大延燒，今天是開工第一天，新北市長侯友宜今天下午到海山警分局春節慰問時表示，防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及」，也感謝警方於春節期間維護治安及交通順暢的辛勞。

新北市長侯友宜今天下午2時許到海山警分局進行春節慰問暨武漢肺炎防疫訪視，海山警分局長林溫柔及分局各級主管全員到齊，侯友宜致贈每人一個春節福袋，並感謝警方在春節期間，24小時執勤致力維護治安及交通的辛勞。