林口長庚成立微菌治療中心 嚴重腹瀉或巨腸症有療效

微菌叢植入治療已證明對嚴重腹瀉或巨腸症病患具有療效，長庚醫療體系目前已完成23例，治療成功率超過九成。

為使微菌叢製備標準化，並進一步推動轉譯研究，林口長庚醫院成立「微菌治療中心」，中心也與財團法人食品工業發展研究所簽署合作備忘錄，將共同發展合成的「精準微菌治療」法，以新科技推動更多的轉譯研究來探討微菌叢作用機制及保障安全，嘉惠更多的病人。

長庚微菌治療中心表示，衛福部自2018年9月6日施行特管辦法後，許多醫院紛紛投入微菌叢植入治療。中心主任邱政洵教授表示，困難梭菌引起的偽膜性大腸炎及毒性巨結腸症，通常必須使用更多的抗生素來治療，但可能會篩選出更嚴重的抗藥性細菌感染困難梭菌，造成感染復發。近年發現以微菌叢植入治療有更好的效果且更少的副作用，且更合乎環保及自然的治療方式。

長庚醫療體系至2020年1月，已完成23例病人，大多數病人年紀大，有慢性病的老人，包含林口、嘉義與高雄院區，治療成功率超過9成，所有病人皆透過精準醫學導引微菌叢植入治療，並以次世代定序儀分析捐贈者及病人微菌叢植入前後(最久至植入後6個月)腸道菌相變化，證明病人在感染困難梭菌時發生腸道微生態嚴重失衡現象，經微菌叢植入後，巨腸症或嚴重腹瀉之症狀可立即獲得改善且逐日康復。

長庚微菌治療中心指出，隨著微菌叢植入治療的件數逐漸增加，微菌叢捐贈者篩檢的安全議題也跟著浮上檯面。邱正堂教授說，捐贈者如果帶有抗藥菌基因，可能會隨著微菌植入而轉移，導致病人發生感染或抗藥性的擴散，縱使目前已知的主要抗藥細菌已列入捐贈者篩檢中，但腸道微菌叢與其他疾病之關聯性仍然未知。

林口長庚因此積極推動臨床與轉譯研究，搭配次世代定序儀與智能高速運算分析，以協助臨床與研究深入探討微菌之組成，及更進一步找尋抗藥基因、微菌叢、宿主微生態與疾病之關聯性。