憂客家傳承 新北將設板橋哈客館並活化三峽園區

新北市政府客家事務局今年計畫在板橋打造2處新客家據點，並設法活化三峽客家文化園區。市長侯友宜今天表示對客家文化傳承非常擔心，要求客家局務必吸引年輕人參與客家活動，有效傳承客家文化。

另外，新北客家局預定2月9日辦客家天穿日，但目前正值武漢肺炎擴散期，政府又呼籲少聚會減少病毒傳播機會，客家局表示會盡量把活動場地選在通風良好的外部場域，至於內部活動通風處會以量體溫把關，並請參與者戴口罩。

全市約有63萬7千名客家人口，占16%左右，其中以板橋最多約10萬6400人，其次中和8萬3400人，新莊和新店也都有7萬人以上。

市政會議今天由客家局報告，將設法活化客家文化園區，可使用面積從如今0.8公頃增加3公頃以上，提供更多元的利用；另外中和哈客館年使用量逾3萬2千人次，也將逐年在板橋、新莊和五股設置新的哈客據點。

客家局長林素琴說，去年8月31日啟用中和哈客館，每周有超過10個團體使用，原本的老人共餐據點變得更有活力，今年計畫在板橋設置哈客一、二館，各以客家音樂和青創為特色，目前一館地點選在永豐街上；二館則在浮洲合宜宅，希望能於年底前啟用。

不過侯友宜說，新北客家人口分布和桃竹苗不同，缺乏聚落，大多散居各處，語言學習、文化傳承都是大問題，他建議先聚焦各方肯定的客家美食。

只是先前曾討論是否設置客家美食街、聚落街和客家文化園區2期，都沒有定論。侯友且希望先藉著哈客聚點了解情況，再作規畫。