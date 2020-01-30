大安南埔棒壘球場完工未啟用 中市議員施志昌要求解決

台中市大安南埔棒壘球場已完工，卻因多項問題遲未啟用，台中市議員施志昌今邀相關單位到場會勘，要求一個半月內改善。

大安南埔里垃圾掩埋場107年改建成南埔簡易棒壘球場至今，因場地問題多仍未啟用，中市議員施志昌今邀集中市政府運動局與大安區公所至現場會勘，點出多項問題，如場地雜草叢生、防護網破損、休息室排水不良、球場凹洞等，要求一個半月內改善，運動局也承諾會於時間內完成改善。

施志昌表示，南埔里垃圾掩埋場停用多年，因海線缺乏運動設施，且棒壘球運動興盛，106年他還在擔任立法院副院長蔡其昌特助時，就爭取垃圾掩埋廠成為簡易棒壘球場，前（107）年就已經完工，但遲遲未啟用。

施志昌指出，未正式啟用的原因，主要在球場存在許多問題，像是球場雜草叢生、本壘板後方防護網破損、球員休息室排水不良與防護網高度不夠、球場休息室後方有坑洞等等，甚至球場亦無電可用，導致球場一直遲遲無法啟用。