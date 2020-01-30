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大安南埔棒壘球場完工未啟用 中市議員施志昌要求解決

2020-01-30 12:39聯合報 記者游振昇／即時報導

台中市大安南埔棒壘球場已完工，卻因多項問題遲未啟用，台中市議員施志昌今邀相關單位到場會勘，要求一個半月內改善。

大安南埔里垃圾掩埋場107年改建成南埔簡易棒壘球場至今，因場地問題多仍未啟用，中市議員施志昌今邀集中市政府運動局與大安區公所至現場會勘，點出多項問題，如場地雜草叢生、防護網破損、休息室排水不良、球場凹洞等，要求一個半月內改善，運動局也承諾會於時間內完成改善。

施志昌表示，南埔里垃圾掩埋場停用多年，因海線缺乏運動設施，且棒壘球運動興盛，106年他還在擔任立法院副院長蔡其昌特助時，就爭取垃圾掩埋廠成為簡易棒壘球場，前（107）年就已經完工，但遲遲未啟用。

施志昌指出，未正式啟用的原因，主要在球場存在許多問題，像是球場雜草叢生、本壘板後方防護網破損、球員休息室排水不良與防護網高度不夠、球場休息室後方有坑洞等等，甚至球場亦無電可用，導致球場一直遲遲無法啟用。

施志昌表示，希望運動局能於一個半月內儘速改善上述多項問題，且球場入口也需要重新美化，並點交予大安區公所管理開放給民眾使用，讓海線民眾能有新的打棒壘球的去處。運動局也承諾會今年3月中之前改善。

台中市大安南埔棒壘球場完工卻未啟用，台中市議員施志昌今到現場會勘，要求解決。記者...
台中市大安南埔棒壘球場完工卻未啟用，台中市議員施志昌今到現場會勘，要求解決。記者游振昇/攝影
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台中市大安南埔棒壘球場完工卻未啟用，台中市議員施志昌（左三）今到現場會勘，要求解...
台中市大安南埔棒壘球場完工卻未啟用，台中市議員施志昌（左三）今到現場會勘，要求解決。記者游振昇/攝影
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