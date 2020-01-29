抗武漢肺炎 開工日北市各校啟動防疫工作

明日初六開工，各校教職員工返校，為避免新型冠狀病毒疫情於校園群聚擴大，台北市教育局要求各校啟動防疫工作，開學前3大準備包括校園環境清潔、整備防疫物資、掌握師生旅遊史，2月11日開學後也要落實3大措施，包括親師生健康監測、落實管理通報與持續防疫宣導。

北市教育局體衛科長黃一正表示，開學前北市236所公立高中、國中與國小均須備妥稀釋漂白水，進行校園環境清潔及消毒作業，並儲備充足肥皂、75%酒精及乾洗手液等防疫物資，提供學校師生使用。

黃一正表示，各校也要針對教職員工與師生寒假期間旅遊史、接觸史，掌握曾去過中國武漢等大陸地區、接觸來自武漢有發燒及呼吸道症狀者，以及是否群聚等，如果經學校發現教職員工生有發燒或呼吸道症狀，應戴口罩儘速就醫，造冊列管追蹤，並要求做好個人戴口罩、勤洗手等自我隔離措施。

全校約3千多名學生的敦化國小校長柯文賢表示，明起教職員開工，也在討論防疫，因校園師生人數太多，怕校園門口測量體溫會造成上下學時間人龍，學校開學後可能會透過聯絡簿要求每一名師生做好自主檢康管理，早上出門前先量體溫，晚上就寢前也測量，如果有狀況都要在聯絡簿上註記，學童上學家長也要為孩童準備口罩。

柯文賢表示，來訪來賓進入校門會嚴格管制，量體溫，如果超過37.6度以上禁入校園，且直到開學前還有一周，會徹底做一次校園環境消毒，並在開學前寫一封信透過家長群組通知各班家長，宣導校園防疫措施，希望家長配合。

台北市力行國小校長黃國庭表示，校內師生學生近1500人，開工後會召集行政人員開會，基本上防疫措施會要求師生進出校門口測量體溫與戴口罩，但是實際作為還是要開會確認。校方會先盤點學校的防疫器材設備，比如耳溫槍、口罩等數量，但還有準備的時間，會詢問採購管道能否順利採購到口罩，目前會先要求學生自備。

教育局指出，開學後教育局會在校園出入口處設置體溫量測站，實施入校量測體溫措施，超過38度者須儘速就醫，造冊列管追蹤。請教職員工生每日做好自主管理，勤洗手、量測體溫，教育局同時也提供預防2019新型冠狀病毒指引讓各校因應。若學校發現疑似個案，需依規定通報台北市學校傳染病通報系統，隨時與醫院及衛生機關保持聯繫，關心及瞭解學生健康狀況。