視察超商 侯友宜：50片150塊價格穩定

新北市長侯友宜今下午前往萊爾富位於樹林的物流中心，除了查看衛福部配送的口罩外，也感謝業者第一時間將口罩配送到門市據點，侯友宜說，配送的口罩都放在明顯位置，另外口罩工廠已開工，再加上超商的努力，消費者不用擔心買不到口罩。

侯友宜說，春節期間供貨不足，是因為工廠沒有開工，春節已經到初五都有陸續開工，或原來到萊爾富都沒有問題，且消費端的物價沒有上漲，一盒50片150塊，單買有4、5塊，價錢都非常穩定。

侯友宜表示，前2天已鼓勵工廠生產線及早開工，疾管署配送的口罩萊爾富一拿到就配送到所有1400個門市據點，業者也表示，以往2、3天進貨10萬片口罩，現在配發當天就有6千盒將近3萬片就進來，供貨有穩定性。

至於明天將開工，侯友宜說，新北每天都在開防疫應變，他已經責令第一線跟民眾接觸的單位，一定要戴起口罩，今年團拜、人群聚集的市政府地方，很多活動都會減少，進市府有具備耳溫槍，隨時篩檢。

侯友宜表示，公托、親子館他就要求這2天全部停止，並進行消毒，學童群聚要讓備戰以更高標準來檢視，所以學童還沒開學之前，所有學校、托育都要消毒、防疫物資整備，並把自我健康管理觀念都要落實到第一線。