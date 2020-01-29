遠離3C做運動 北市健體輔導團傳授伸展操

寒假是學童接觸3C產品與影響視力的高峰期，適逢過年期間，家長可帶孩童到戶外走春，避免長時間近距離用眼行為，與孩童一起培養健康生活型態與正確用眼習慣。

台北市教育局表示，寒假一路放到2月10日，戶外活動過少、黏螢幕時間過長，均會影響學童視力，親子可共同遵守「護眼密碼853240（幫我刪惡視力）」，與孩童一起落實「睡滿8小時」、「天天5蔬果」、「坐姿3直角」、「戶外2小時」「避免4光害」，避免每日看電視、打電動、用電腦、玩手機的時間超過1小時，及「用眼30分鐘休息10分鐘」，定期帶孩童接受專業的視力檢查及追蹤矯治，以有效延緩近視度數增加速度或近視的發生。

另今日初五迎財神，意味著春節連假進入尾聲，台北市環保局表示，民眾多利用連假返鄉出遊，自家用水若滯留多日未使用，初始用水可能會有異味或沉垢，環保局提醒民眾返家記得先打開水龍頭進行放流，將水管滯留多時的自來水排清，即可將異味或沉垢消除。若用水仍持續有異味或沉垢，建議先檢視水塔或蓄水池，若有髒汙可進行清洗，以確保家中用水安全。

此外，寒假是親子互動立定運動好習慣的最佳時刻，「健康體適能」包含由肌力、肌耐力、柔軟度、心肺耐力與身體組成五大要素構成的體能標準。

台北市健體輔導團指出，現代人由於長期處在靜態的工作與生活模式下，使得肢體活動範圍變小且缺乏變化，若再加上經常久坐或久站，很容易使身體的柔軟度變差，使得動作笨拙、不協調，導致姿勢不良、關節老化、扭傷或肌肉拉傷等傷害，增進身體柔軟度成為健康的重要課題，經常使關節活動，促進身體伸展，才能避免僵化。

靜態伸展(static)：在不疼痛情況下盡可能的伸展，緩慢的伸展，最後在關節活動度的終點維持維持伸展15秒，總共反覆次數3次，每次間休息30秒。

彈震式伸展(ballistic)：在輕微的震動或擺動後伸展肌肉，但不要超過主動活動範圍的10%，一次伸展持續30秒，只有一組。