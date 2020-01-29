天氣冷颼颼泡溫泉最好了 免費公共浴室金山密度冠全台

兩年來首波寒流報到，中央氣象局已將強烈大陸冷氣團提升到寒流等級，高山地區紛紛下起雪來，冷颼颼的天氣，來泡湯最好了。金山是北海岸著名的溫泉區，位於磺港大橋旁的磺港溫泉公共浴室，同時具有「含鐵氯化物碳酸氫鹽硫酸鹽泉」及「含鐵氯化物硫酸鹽泉」金銀雙湯泉質，相當特別。

新北農業局指出，過去大屯山區產硫磺，西班牙殖民時代的硫磺礦便就是從金山磺港運出，磺港也因為位於磺溪出海口而得名。

磺港漁港最著名的就是列為本市民俗及有關文物類之文化資產的蹦火仔漁法，全世界僅存的4艘蹦火仔漁法漁船就在金山磺港中，港區內有著品質優良的金山海灣溫泉會館，擁有得天獨厚的海底溫泉，除了溫泉外，會館內提供龍蝦、石斑、明蝦、萬里蟹、貢寮鮑等優質在地海產，春節遊玩泡湯之餘，可享用風味絕佳的海鮮大餐。

金山溫泉屬大屯山地熱帶，緊臨北海岸，為台灣最北部的溫泉區，日據時期在此建立了溫泉招待所，開啟了金山溫泉。磺港周邊有著金包里、豐漁、磺港、社寮及南屏等5間溫泉公共浴室，其中磺港公共浴室(黃金之湯)提供了戶外泡腳池溫泉以及男女湯；而南屏公共浴室較低調，就位於磺港漁港旁，全天開放，是漁民朋友們消除疲勞的最愛。

金山區漁民自清光緒時，走山路將漁獲送到台北市區，這條魚路古道起點就在磺港漁港內，承天宮前方的巷道正是古道的路徑，途中經過金包里老街而延伸至陽明山系。

農業局長李玟表示，金山磺港漁港是北台灣具有歷史意義的觀光漁港，到磺港走走，感受溫泉與漁船的文化洗禮，累了就去老街吃個小吃，或是到鄰近的富基漁市或龜吼漁市品嘗美味海產，山景到海景一應俱全。