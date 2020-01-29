台北燈節因應疫情是否如期舉行？觀傳局：評估中

2020台北燈節即將在下月8日登場，台北市議員應曉薇指出，因應武漢肺炎，近日民眾不停來電詢問，台北市年度燈會觀傳局應公告是不是如期舉辦？對此，北市觀傳局長劉奕霆表示，北市府會密切觀察疫情進展，是否延期，會進行評估。

今年台北燈節除了西區主燈「躲貓貓」、東區主燈「展風神」外，西區還有6處主題燈區，無論是北門的光雕秀、還是融合東京奧運的豬鼠接棒花燈，又或是向西區舊城致敬的「時光寶河」等，都相當吸睛；東區則另外還有2處主題燈區，其中長約10公尺的大鯨魚「游」進的都市叢林，將成為今年燈節焦點之一。

應曉薇說，因應武漢肺炎，近日民眾不停來電詢問，台北市年度燈會觀傳局應公告是不是如期舉辦？另外，台北市政府宣稱已做好防疫，建議台北市教育局指示各級學校開學前應通知學生、家長如何積極防疫；台北市各里元宵節舉行摸彩活動大多數都是老人參加，民政局是不是應該協調延後舉辦。

應曉薇說，台北市曾經歷2003年SARS風暴，市民防疫常識普遍不低，台北市目前雖然未有疫情，但面對返鄉市民陸續將回到工作崗位，台北市依然不能掉以輕心，呼籲市政府，防疫工作不能只是市府內部協調出所謂SOP，市民仍有知道的權利。