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中國武漢肺炎病例突破SARS：日撤僑，美不排除「斷航中國」

台北燈節因應疫情是否如期舉行？觀傳局：評估中

2020-01-29 13:23聯合報 記者楊正海／台北即時報導

2020台北燈節即將在下月8日登場，台北市議員應曉薇指出，因應武漢肺炎，近日民眾不停來電詢問，台北市年度燈會觀傳局應公告是不是如期舉辦？對此，北市觀傳局長劉奕霆表示，北市府會密切觀察疫情進展，是否延期，會進行評估。

今年台北燈節除了西區主燈「躲貓貓」、東區主燈「展風神」外，西區還有6處主題燈區，無論是北門的光雕秀、還是融合東京奧運的豬鼠接棒花燈，又或是向西區舊城致敬的「時光寶河」等，都相當吸睛；東區則另外還有2處主題燈區，其中長約10公尺的大鯨魚「游」進的都市叢林，將成為今年燈節焦點之一。

應曉薇說，因應武漢肺炎，近日民眾不停來電詢問，台北市年度燈會觀傳局應公告是不是如期舉辦？另外，台北市政府宣稱已做好防疫，建議台北市教育局指示各級學校開學前應通知學生、家長如何積極防疫；台北市各里元宵節舉行摸彩活動大多數都是老人參加，民政局是不是應該協調延後舉辦。

應曉薇說，台北市曾經歷2003年SARS風暴，市民防疫常識普遍不低，台北市目前雖然未有疫情，但面對返鄉市民陸續將回到工作崗位，台北市依然不能掉以輕心，呼籲市政府，防疫工作不能只是市府內部協調出所謂SOP，市民仍有知道的權利。

對於寒假結束後的校園防疫應變措施，台北市政府指出，開學前會在學校做防疫的準備，包括消毒，防護設備的部分，包括防護衣、口罩，這些相關的防疫的物資，也都要在學校做準備，如果有任何疫情、群聚感染，這些要怎麼因應，都會跟教育局等相關單位都做好萬全的準備，包括萬一停課，該怎麼處理，這些都有基本的SOP。

北市府觀傳局今年在燈節活動請來光雕藝術家陳怡潔、國際知名IG攝影師熊明龍、DJ ...
北市府觀傳局今年在燈節活動請來光雕藝術家陳怡潔、國際知名IG攝影師熊明龍、DJ Noodles 麵麵共同合作，打造「鼓動北門」光雕秀，且民眾只要拍下心中最美的西區或北門照片，上傳IG社群，並標記「#鼓動北門、#drummingbeimen」，就有機會在北門光雕秀上看到自己的作品。記者邱瓊玉／攝影
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北市武漢肺炎疫情

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