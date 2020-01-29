清水模水泥花器 許晉榮結合在地元素推文創

清水模建築把混凝土以不加裝飾方式呈現，給人穩重純淨的感覺；家中經營花藝的許晉榮，利用清水模穩重純淨的特質設計水泥花器，和彰化在地元素結合，成為在地文創的代表。

許晉榮的父母在彰化市經營花店，常有公司行號、政府機關會向花店訂購花圈、花籃；「小時候常幫忙送貨」，許晉榮回憶，從小他就在幫忙花店的生意，每天和花花草草相處，耳濡目染之下，雖然大學念的是商管，但畢業後從事的工作仍和園藝有關。

「我曾做過培養巴西磨菇的工作，賣過肥料，也曾跟人家學習怎麼種有機小黃瓜」，許晉榮說，這些他曾做過的工作看似不相關，但其實都和園藝有關，「我的教授曾提醒我，畢業後不管要做什麼事情，都要有累積」，許晉榮解釋，這句話提醒他，離開校園投入職場，做的事情都要有累積的意義，

談到為何會返鄉創業，許晉榮坦言，當時已結婚的他，回家幫忙家中花店的生意所賺的錢，不足以養家糊口，因此除了花店的生意之外，他要另尋賺錢管道；「母親教我，盆栽的價值有大半來自於花器」，許晉榮說，花器在盆栽是否美觀、吸引客人購買，占有很重要的地位，因此決定朝開發創意花器的道路前進。

為了尋找心目中有創意及特色的花器，許晉榮的腳步踏遍鶯歌小鎮，但他都不滿意找到的陶藝花器，直到有一次去參觀台北市的松菸文創園區，看到水泥製作的盆器，許晉榮驚為天人，確定自己想要做的花器就是要用水泥材質。

許晉榮自己購買水泥，發揮實驗精神，終於調配及製作出外表光滑無瑕的清水模花器，在創業初期每花一分一毫都得錙銖必較時，花錢買了當時還不流行的3D雷射印表機，開始設計各式不同的花器，尋找合作對象。

像是以水溝蓋為造型的花器，許晉榮回憶，當時是一樣跟他返鄉創業當在地導遊的邱明憲，找他設計代表彰化的水泥花器，許晉榮低頭看見路上的水溝蓋，激發他的靈感，讓人人都可以把印有「彰化市公所」字樣的迷你清水模花路帶回家。

除了水溝蓋花器之外，許晉榮最新設計的咖啡系列花器，結合迷你盆栽和咖啡器具，療癒安撫了咖啡愛好者，而許晉榮雖以清水模為基礎，設計出各式的花器，但商品主要還是和通路合作，而非直接將商品販售給消費者。

「我比較喜歡從事設計以及研究商業模式啦」，許晉榮說，目前主要是幫客戶設計符合他們特色的清水模花器，沒有選擇直接和客戶面對面，除了是他自己比較喜歡投入設計之外，也因為現在工作室主要是他和太太在經營，除了設計之外，無力再處理其他的事情，一面投入清水模花器的設計工作，也要兼顧花店，但許晉榮深信，現在的努力會和盆栽園藝一樣，只要努力灌溉，埋下的種子終會成為美麗的花朵。