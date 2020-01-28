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環狀線1月31日通車 機捷A3站同步啟用預辦登機

2020-01-28 16:23聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

新北環狀線第一階段將在1月31日舉辦通車典禮，春節期間先開放民眾免費試乘。新北市長侯友宜今天搭乘環狀線到新北產業園區站，視察運行狀況並發放福袋，吸引大批民眾排隊等候。新北捷運局表示，機捷A3新北產業園區站的預辦登機及行李託運服務，預計也會在環狀線通車當天下午2時啟用。

侯友宜從環狀線新埔民生站搭車到新北產業園區站，並視察新埔民生站的站外轉乘動線。侯表示，環狀線的板橋站與新埔民生站皆屬站外轉乘，受限於軌道線型規範、用地取得以及既有車站有無預留空間等因素，與板南線車站採站外轉乘。不過20分鐘內轉乘，視為相同車站等計算里程。

新北捷運局表示，環狀線串聯多條捷運路網，讓路線間的轉乘更便利，同樣要轉搭機捷，從環狀線新埔民生站出發到新北產業園區站，搭乘時間只需8分鐘，透過連通道前往機捷A3站，步行時間大約3分鐘；同樣從板南線新埔站到台北車站，搭乘時間約10分鐘，還要通過台鐵、高鐵車站才能抵達機捷A1站，步行時間近15分鐘。

另外，新北捷運局指出，機場捷運A3新北產業園區站的預辦登機及行李託運服務，目前正由桃園機場公司辦理準備事宜，預計為環狀線通車日下午2時啟用，確定進駐航空公司為中華航空、長榮航空、立榮航空與華信航空。

服務時間為早上6點15分至晚間9點，營運初期需透過航空公司人工櫃台協助行李託運，服務項目包括限辦理當日且距離班機起飛時間3小時以上的航班等，相關規定仍依桃園機場公司公告為準。

侯友宜今天從新埔民生站搭環狀線來新北產業園區站發福袋，他說，沿路看到將近八成以上的市民都戴上口罩，每人都有自我防護觀念，且他很訝異大家都知道拱手、不握手，大家都有好的觀念，以避免接觸感染，真的很棒。未來新北市民要到機場，只要坐環狀線到新北產業園區站，不但有預辦登機還有行李托運，新北市會努力做得更棒。

機捷A3新北產業園區站的預辦登機及行李託運服務，預計也會在環狀線通車當天下午2點...
機捷A3新北產業園區站的預辦登機及行李託運服務，預計也會在環狀線通車當天下午2點啟用。記者張曼蘋／攝影
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新北市長侯友宜今天搭乘環狀線到新北產業園區站，沿途視察環狀線的運行狀況。圖／新北...
新北市長侯友宜今天搭乘環狀線到新北產業園區站，沿途視察環狀線的運行狀況。圖／新北市府新聞局提供
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新北市長侯友宜今天到新北產業園區站發放福袋，一早就有大批民眾排隊等候。記者張曼蘋...
新北市長侯友宜今天到新北產業園區站發放福袋，一早就有大批民眾排隊等候。記者張曼蘋／攝影
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新北市長侯友宜今天搭乘環狀線到新北產業園區站發放福袋，吸引大批民眾排隊等候。記者...
新北市長侯友宜今天搭乘環狀線到新北產業園區站發放福袋，吸引大批民眾排隊等候。記者張曼蘋／攝影
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