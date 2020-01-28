校園防疫 北市副市長黃珊珊：開學前做好消毒

武漢肺炎疫情升溫，國內已出現第5例確診個案。對於寒假結束後的校園防疫應變措施，台北市副市長黃珊珊說，開學前會在學校做防疫的準備，比如消毒，最壞的打算是學校都可能變成防疫收容的地方。

黃珊珊指出，學校也要準備防護設備，包括防護衣、口罩等相關物資。如果有任何疫情、群聚感染，都會跟教育局等相關單位都做好萬全的因應準備，包括萬一停課，該怎麼處理。