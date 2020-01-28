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校園防疫 北市副市長黃珊珊：開學前做好消毒

2020-01-28 12:33聯合報 記者楊正海／即時報導

武漢肺炎疫情升溫，國內已出現第5例確診個案。對於寒假結束後的校園防疫應變措施，台北市副市長黃珊珊說，開學前會在學校做防疫的準備，比如消毒，最壞的打算是學校都可能變成防疫收容的地方。

黃珊珊指出，學校也要準備防護設備，包括防護衣、口罩等相關物資。如果有任何疫情、群聚感染，都會跟教育局等相關單位都做好萬全的因應準備，包括萬一停課，該怎麼處理。

黃珊珊指出，這些都有基本的SOP，希望在這個防疫的期間之內，能夠安然度過，如果真的有疫情擴散的話，台北市也會做好相關的準備。

針對武漢肺炎疫情 ，台北市副市長黃珊珊上午受訪。記者楊正海／攝影
針對武漢肺炎疫情 ，台北市副市長黃珊珊上午受訪。記者楊正海／攝影
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疫情黃珊珊北市

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