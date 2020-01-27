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影／ 賴清德發完紅包 婦人喊「留下來，或者我跟你走」

2020-01-27 17:24聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

副總統當選人賴清德今天下午到基隆市慶安宮發送新春紅包，吸引近千人排隊領取。不少「賴粉」領了紅包，聚在舞台下方捨不得離開。賴發完紅包在舞台上揮手，還彎腰和台下民眾握手致意。一名婦人大喊電影經典台詞「留下來，或者我跟你走」，讓人聽了會心一笑。

賴清德在大年初一到初四，每天的都拜廟行程，初一先後走訪台南、高雄、屏東、嘉義縣市5座廟。初二前往南投、雲林、彰化、台中和苗栗，今午到新竹市都城隍廟參拜，下午1點到新竹縣新埔三聖宮，接著轉往桃園平鎮福林宮，下午3點半到基隆慶安宮。

為了領取賴清德親手給的紅包，許多民眾提前到慶安宮排隊等候，人龍在慶安宮廟埕繞圈，再一路排到廟外愛一路、忠三路、孝二路。

賴清德發送紅包時，國安人員考量安全及節省時間，希望一個接一個縮短間隔，也請民眾不要拍照。有人拿出手機想自拍與賴合照，多數人被勸離，但仍有人幸運獲賴「眷顧」，一起合照。

賴清德約放送紅包半個多小時，才讓排隊民眾都如願拿到紅包。見到不少人聚在舞台下方等待，賴特地站在舞台上向群眾揮手。許多人拿出手機拍照，也有人伸直手想和賴握手，賴體貼彎腰握手。此時一名婦人大喊「留下來，或者我跟你走」，帶來歡樂氣氛。

賴清德明天行程安排在北台灣，一早到出生地新北萬里昭靈宮，接著前往北市北投關渡宮、新北中和廣濟宮、北市南港信天宫、南港舊庄福德宮、南港福天宮。

副總統當選人賴清德今天下午到基隆市慶安宮發送新春紅包，有人不理國安人員勸阻和賴自...
副總統當選人賴清德今天下午到基隆市慶安宮發送新春紅包，有人不理國安人員勸阻和賴自拍合照。記者邱瑞杰／攝影
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副總統當選人賴清德今天下午到基隆市慶安宮發送新春紅包，離開前站在車上和民眾揮手致...
副總統當選人賴清德今天下午到基隆市慶安宮發送新春紅包，離開前站在車上和民眾揮手致意。記者邱瑞杰／攝影
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副總統當選人賴清德今天下午到基隆市慶安宮發送新春紅包，發完後在舞台上揮手，還彎腰...
副總統當選人賴清德今天下午到基隆市慶安宮發送新春紅包，發完後在舞台上揮手，還彎腰和台下民眾握手致意。記者邱瑞杰／攝影
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紅包賴清德基隆

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