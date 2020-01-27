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交通學者羅孝賢鍾愛單車 珍藏五輛老戰友滿載回憶

2020-01-27 14:46聯合報 記者林麗玉／台北即時報導

「每輛車就像家人、有聊不完的故事」，淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢最大嗜好就是收藏相機與單車，雖然家裡珍藏的單車僅剩五輛，但每一輛都有故事。包括第一輛向老友、同樣交通學者張勝雄買的二手車、第二輛則是請國手好友量身訂製的公路車，另外，當年最高檔、最拉風的碳纖自行車也是他的珍藏之一。

這位曾被郝龍斌延攬為北市交通局長，規畫過大台北汽機車政策、捷運路網的交通學者，家住淡水，卻鮮少開車，總愛搭大眾運輸，甚至最捨得花錢買的不是汽車，而是自行車。羅孝賢常開玩笑，「老婆大人總是最後才發現，原來這輛單車這麼貴...」

羅孝賢說，與他情感最深的一輛車，不是價格最貴，而是向張勝雄買的二手車。回憶起20年前，當年網拍還不盛行，羅為了買這輛車，還特地學網拍結標，在網路上以2萬元價格買下張勝雄的車。或許是第一輛自己擁有的高級車，心裏特別珍惜，也騎著它與張勝雄到處練車。

聊起過去騎車的回憶，羅孝賢說，印象最深的倒不是挑戰過哪些高難度路段，而是摔車經驗。最常遭遇上坡體力沒了，關鍵時刻鞋卡就這麼剛好卡住，卡左腳就左摔，卡右腳就右摔，而且還不只摔一次。摔到最後學乖，當體力快不行就自己先將鞋卡鬆掉。

因為開始玩車，羅孝賢假日有空，總與家人、好友騎車出遊，也因騎出心得單車越來越講究。第二台購入的高級車，還特別請開車店的國手好友幫忙客製，由瑞典進口鋁合金車架、依身高、腳長、手長量身訂製，搭配變速、煞車、弧輪的個別需求。這一輛車買下來八萬多，當年算是相當高價，儘管還不到鬧家庭革命，但確實是不敢告訴太座。

至於最貴的一輛高級車，羅孝賢也是瞞著老婆買的，當年民國97年捷安特出了一款碳纖車架、一級變速、煞車的成車，光這一輛就要13萬。羅孝賢說，還好當大學教授不時有演講、開會等額外收入，否則哪有私房錢買下這些形同家人的珍藏。

羅孝賢說，與他情感最深的一輛車，不是價格最貴，而是向張勝雄買的二手車，或許是第一...
羅孝賢說，與他情感最深的一輛車，不是價格最貴，而是向張勝雄買的二手車，或許是第一輛擁有的高級車，心裏特別珍惜，並騎著它與張勝雄到處練車。圖／羅孝賢提供
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淡江大學運輸管理學系教授羅孝賢面對交通專業毫不妥協，這位家住淡水，卻鮮少開車，總...
淡江大學運輸管理學系教授羅孝賢面對交通專業毫不妥協，這位家住淡水，卻鮮少開車，總愛搭大眾運輸的交通學者，最捨得花錢買的不是汽車，而是自行車。圖／羅孝賢提供
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淡江大學運輸管理學系教授羅孝賢最大嗜好，就是收藏相機與單車，儘管家裡珍藏的自行車...
淡江大學運輸管理學系教授羅孝賢最大嗜好，就是收藏相機與單車，儘管家裡珍藏的自行車僅剩五輛，但每一輛都有故事。圖／羅孝賢提供
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