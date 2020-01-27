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交通局長任內成立自行車社 羅孝賢身體力行推廣單車遊

2020-01-27 14:44聯合報 記者林麗玉／台北即時報導

台北市的公共自行車YouBike普及率越來越高，其實最早推動時困難重重，當年首度在信義計畫區小範圍推動UBike，時任交通局長的羅孝賢時常面對議員壓力，被叮到滿頭包，想推敦化自行車道，更被開車族罵到翻。

雖然當年單車政策推動難，但羅孝賢卻與交通局同事培養出革命情感，不僅成立自行車社，還感情好到假日相約騎車出遊。

現為淡江大學運輸管理學系副教授的羅孝賢說，當年不管中央或地方，都還沒有過有政府部門的公務員，自己出來組自行車社這樣的社團。社團規模不只是小貓兩三隻，數十人的規模算相當龐大。尤其一到假日，他與同事都攜家帶眷騎單車出旅，想以身體力行方式，推廣台灣的單車風氣，如今單車通勤、旅行已蔚為風潮。

正因常與市府同事假日出遊，羅孝賢也玩出幾條自己的私人單車路線。羅孝賢說，他很推薦淡水騎到大屯山，尤其春節期間，這路段沿途都會有櫻花盛開。他們家每年大年初一、初二，只要有空也都會騎這條秘境，由北新莊一路騎上巴拉卡，沿途欣賞美景、櫻花，只要天氣好，相當舒適。至於喜歡看海，羅孝賢則推薦台灣頭自行車道，從漁人碼頭沿著海邊一直騎到三芝的麟山鼻。

羅孝賢說，當年自行車社出遊最常走的遠途遊程，就是先搭台鐵，透過兩鐵列車將單車載到東部，來個周末花東遊，每年十月自行車社最喜歡規畫這條單車旅遊路線，周五搭台鐵在花蓮下車往台東騎，一個周末騎個100多公里，晚上累了就住民宿，沿途看山、看稻田、花東縱谷，景致怡人，也相當紓壓。

台北市前交通局長羅孝賢當年推廣單車政策困難多，卻與交通局同事培養出革命情感，不僅...
台北市前交通局長羅孝賢當年推廣單車政策困難多，卻與交通局同事培養出革命情感，不僅成立自行車社，還感情好到假日相約騎車出遊。圖／羅孝賢提供
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北市前交通局長羅孝賢常與同仁假日單車出旅，想以身體力行方式，推廣台灣的單車風氣，...
北市前交通局長羅孝賢常與同仁假日單車出旅，想以身體力行方式，推廣台灣的單車風氣，如今單車通勤、旅行已蔚為風潮。圖／羅孝賢提供
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