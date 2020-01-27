賣雞巷、獅館巷... 北街一公里從清代穿越到21世紀

農曆年前的午後，大稻埕百年老店「李順利行」老闆打開古早味的「油箱」，安西街上瞬間滿滿飄著濃濃麻油味，人稱Yumi的大稻埕國際文藝協會理事長吳宛芳，沿街細細說起大稻埕的故事。在她宛如陷入回憶般的解說後，雨中平凡無奇巷弄裡，彷彿能看見這裡曾經的賣雞巷、獅館巷，如今已成停車場的台北橋下，還依稀能聽見早年市場叫賣聲。

說起大稻埕，多數人會想起城隍老爺、年貨大街，但近年愈來愈多日韓旅客，北街開始走起，短短1公里的距離，古今交錯，從清代走到日治，邁向光復，又瞬間穿越到21世紀。

這天下午，Yumi帶著旅人們走下捷運大橋頭站一號出口，跟著在地人創作的「迪化街北街行走計畫」，在她的講解中，穿過宛如時光隧道的地下街，再走上以「機車瀑布」為名的台北橋下，走進安西街。她一會兒持著鼓棒在百年「大頭金來鼓亭」中描述鼓亭由來，一下講起茶飲店的故事，也才知道路旁零星小店內的阿嬤，曾經是2樓茶飲店聽人吐苦水的熱心阿姨。

「這裡到處都是故事。」從小學5年級開始在迪化街打工叫賣，卻也讓她看見大稻埕最興旺的時候，客人絡繹不絕的程度，讓她根本無暇叫賣又收錢，「我只能負責叫賣、還有一人包貨、另一人收錢」。成長過程中，她也看著家裡生意起落，直到最後在歷經都市更新後，搬離大稻埕整整10年。

離開大稻埕的她在知名行銷公司、陸客珠寶購物店一待就是17年。直到4年前，老家終於歷經10年都更、受盡波折後，搬回大稻埕。沒想到，當時一度要將家中打造為自閉症孩童據點的她，卻在太過急迫期盼能將老家發揮公益價值時踢到鐵板，罹患思覺失調症。