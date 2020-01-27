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曾不敵東區興起 大稻埕華麗翻身

2020-01-27 13:43聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

歲末年終，62張圓桌擠在霞海城隍廟迪化街72巷內，這一年一度的尾牙季，桌數年年在成長。大家口中停不下的話題是11月才剛結束，結合在地產業傳統布商、串連新舊品牌，吸引上千人觀賞的服裝走秀的「秋穫季」，還有明年更盛大的活動將陸續揭幕，都讓人看見在近來東區沒落後，從一度蕭條中華麗翻身的嶄新大稻埕

台北各區的繁華與沒落彷彿在接力。大稻埕去年首度擠下北投溫泉區，成為台北市最受國際旅客喜愛的景點。但事實上，早在30年前東區正興起時，迪化街區也曾一度面臨都更將拆除。當時歷經「我愛迪化街」運動後，大稻埕留下、年貨大街興起，霞海城隍廟管理人陳文文接管城隍廟後打出「月老」牌，在地也透過「大稻埕逍遙遊」史蹟巡禮留下文化故事。

「陳文文才是真正的愛情產業鏈始祖。」大稻埕創意街區發展協會常務理事吳孟寰，同時也是台北霞海城隍廟文宣長，他笑稱，當時在少子化浪潮下，在結婚生子前總要先找對象，於是將1971年信徒還願時所送的月老「包裝」後，也讓人們蜂擁而至。

隨著2008年都更陸續修好，由政轉商、轉入文創界的世代文化群負責人周奕成進駐迪化街一帶，先後租下幾棟老街屋，翻轉成為後來知名的「民藝埕」、「小藝埕」、「眾藝埕」等等，可說是第一批替大稻埕注入文創靈魂的關鍵人物。

文創等新店家進駐，但大稻埕沒有因此失去原本風貌。吳孟寰認為，除了「新的大稻埕人」，過去經營中藥行、茶行的第二、三代接起阿公的事業成為關鍵，他們替大稻埕注入活水。遠航前總經理李承仲去年7月接下台北城大飯店後，看準大稻埕宛如台北歷史縮影，更讓這個台灣第一家古蹟飯店成為「有故事的飯店」，日韓港澳旅客蜂擁而至，在地協會也開始推出大稻埕兩天一夜遊程。

世居大稻埕、曾做了30年的西藥業的大稻埕創意街區發展協會理事長游添明，則是在5年前與太太回家開店，他們將西米露結合大稻埕特色改為「茶米露」，積極開始參與地方事務，從聯誼會到成立協會，讓住家、店家共同投入社區營造。

如今的大稻埕一年四季都有活動，春天有戲春大稻埕、夏天有城隍文化祭、秋天有秋穫季、冬天有巷弄尾牙。看著東區面臨高房租到沒落，游添明說，高房租確實也是未來的風險，也因此從現在開始各種活動都已讓房東參與、倡議，共同創造友善環境。

大稻埕國際文藝協會理事長吳宛芳。記者侯俐安／攝影
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大稻埕尾牙。記者侯俐安／攝影
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大稻埕尾牙。記者侯俐安／攝影
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大稻埕尾牙。記者侯俐安／攝影
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大稻埕尾牙。記者侯俐安／攝影
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大稻埕百年老店「李順利行」。記者侯俐安／攝影
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大稻埕尾牙。記者侯俐安／攝影
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大稻埕尾牙。記者侯俐安／攝影
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大稻埕國際文藝協會理事長吳宛芳在百年「大頭金來鼓亭」中描述鼓亭由來。記者侯俐安／...
大稻埕國際文藝協會理事長吳宛芳在百年「大頭金來鼓亭」中描述鼓亭由來。記者侯俐安／攝影
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大稻埕霞海城隍廟迪化街

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