重慶南路高架橋提前7小時拆完 11時49分通車有原因

銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋，台北市政府力拼春節夷平，市長柯文哲形容是「閃電戰」，最後工程進度超前，比原訂時間提早7小時完成，並於今天上午通車。

首批從新北端來的駕駛率先體驗已拆除重慶南路高架橋的新道路，對著現場媒體揮手；台北市新工處指出，目前算是臨時性路型，年後視使用情況，可配合調整為永久型道路型態。

連接雙北的中正橋，前身名為川端橋，為應付龐大車流，歷經拓寬改建。因不符耐震標準，又被認定文資身分，北市府啟動中正橋改建。除了採「新舊共存」，另闢新橋、保留舊橋。改建分成三大階段，包括「蓋新橋、拆重慶南路高架橋、改建保存川端橋結構」，其中，蓋新橋已於去年5月動工，並於今年春節拆除忠孝橋引道。

對於工程進度超前、提早通車，副市長彭振聲受訪表示，原本預計94小時可以完工，後來承包商加派機具，把原有工程提前。本來希望今天10點開通，結果昨天下了整天雨，標線無法完全完成，好在上天幫忙，趁著昨晚停了2、3小時的雨，才完成標線及號誌工程。

彭振聲也說，北市府決定今天上午11時49分開放通車，原因是重慶南路高架橋已經使用49年，這時間點富有紀念性，感謝北市府相關單位，也感謝附近居民配合。

彭振聲補充，整個中正橋改建，目前先把重慶南路高架橋拆掉，新橋的鋼構正在製作中，預計2022年10月完成，之後就處理老喬，把拓寬部分拆掉，讓川端橋部分保留下來，專供給行人及腳踏車使用。