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新春賞鳥新北秘境在此 但要謹守三不原則

2020-01-27 12:28聯合報 記者邱瑞杰／新北即時報導

新春期間除了拜訪親友、逛街和到遊樂區玩樂，到山林、濕地、河口、海岸及農地踏青賞鳥，也是不錯的選擇。新北市幅員遼闊，地形樣態多元，除了三峽滿月圓、金山清水農地等較知名賞鳥地點，北海岸也有多處賞鳥秘境。

新北市政府動保處表示，新北市有中低海拔山林、濕地、河口、海岸及農地，生態環境良好，地形樣態多元，吸引留鳥、候鳥駐足，歡迎民眾利用年節假期出遊，但賞鳥時要切記，不可隨意打擾地主及當地住家生活。

動保處說，到新北市賞鳥，除了選擇較熟知的是新店四崁水、烏來內洞、三峽滿月圓、三重新北大橋下、八里觀音山、金山清水農地、萬里野柳地質公園及貢寮田寮洋，也可考慮到偏冷門地區探索，避開大量人潮人擠人，也能減輕對野生動物的壓力。

動保處指出，貢寮馬崗漁港、石門老梅等海岸邊，會有黑鳶、魚鷹等猛禽及鷗科鳥種現蹤。金山青年活動中心、三芝車新路等田野，則是黑翅鳶、隼科猛禽及其他候鳥的落腳點。五股溼地、樹林鹿角溪溼地則是觀賞雁鴨科、鷸鴴科的好地方。

農業局長李玟表示，不論遊客或居民，都應尊重野生動物生活環境與生活空間，賞鳥要遵守不接觸、不餵食、不驚嚇「三不」原則，共同維護自然生態，讓新北市成為友善動物城市。

新北金山、三芝地區偶見棕背柏勞。圖／鳥友呂翊維提供
新北金山、三芝地區偶見棕背柏勞。圖／鳥友呂翊維提供
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新北港區及海岸邊，常見如黑尾鷗等鳥類。圖／鳥友呂翊維提供
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新北金山、三芝的田野常見黑翅鳶。圖／鳥友呂翊維提供
新北金山、三芝的田野常見黑翅鳶。圖／鳥友呂翊維提供
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新北五股濕地等地區，容易見到如高蹺鴴等鷸鴴科鳥類。圖／鳥友呂翊維提供
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賞鳥農地

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