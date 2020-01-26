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防武漢肺炎 侯友宜春節行程戴口罩拱手取代握手

2020-01-26 14:58聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市累計武漢肺炎通報截至昨天有43例疑似個案，其中排除15例，28例檢驗中，目前無確診病例。新北市有400多萬人口，市府早已著手備戰，市長侯友宜今天主持第6次應變會議，要求各局處強化防疫，並請民眾做好自我健康管理，戴口罩、勤洗手，春節期間他會戴口罩參拜寺廟及發福袋，並以拱手取代握手。

侯友宜表示，市府農曆年前已演練防疫，全市17家責任醫院準備75張負壓隔離病床，各醫院已擬定發燒篩檢、病患分流作業程序。市府的武漢肺炎應變中心24小時專人駐守監控疫情，配合中央政策防疫，民眾不必過於恐慌。他請里、鄰長向市民宣導「自我健康管理」觀念，包括勤洗手、出入公共場所配戴口罩，身體不適應就醫並在家休息。

新北市長侯友宜（右二）宣布春節行程戴口罩，拱手取代握手。圖／市府提供
新北市長侯友宜（右二）宣布春節行程戴口罩，拱手取代握手。圖／市府提供
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武漢肺炎侯友宜

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